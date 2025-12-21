El Córdoba CF acaba con su mala racha y anota su última victoria del año. Un gol en la primera jugada y otro de Sergi Guardiola en el descuento ante el Mirandés saben a gloria a los blanquiverdes antes del parón navideño. Por otra parte, hoy damos la bienvenida al invierno con un clima propio de esta estación. El frío y la lluvia, que acompañarán a los preparativos de la Navidad, han sido los protagonistas de la jornada. Por último, los hermanos de la Cruz Blanca han dado el pistoletazo de salida a las fiestas con sus tradicionales migas solidarias que, un año más, han congregado a voluntarios, miembros de la asociación y autoridades en un acto de hermandad y agradecimiento.

