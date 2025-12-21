Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La última victoria del año del Córdoba CF ante el Mirandés; la entrada del invierno con lluvia y frío; y las migas solidarias de la Cruz Blanca centran la crónica del final de la semana

Celebración de la victoria tras el final del partido Mirandés-Córdoba CF.

Celebración de la victoria tras el final del partido Mirandés-Córdoba CF. / LOF

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Córdoba CF acaba con su mala racha y anota su última victoria del año. Un gol en la primera jugada y otro de Sergi Guardiola en el descuento ante el Mirandés saben a gloria a los blanquiverdes antes del parón navideño. Por otra parte, hoy damos la bienvenida al invierno con un clima propio de esta estación. El frío y la lluvia, que acompañarán a los preparativos de la Navidad, han sido los protagonistas de la jornada. Por último, los hermanos de la Cruz Blanca han dado el pistoletazo de salida a las fiestas con sus tradicionales migas solidarias que, un año más, han congregado a voluntarios, miembros de la asociación y autoridades en un acto de hermandad y agradecimiento.

Además, destacamos estas otras noticias

El invierno desembarca en Córdoba con frío y lluvia en la antesala de la Navidad

Los fallecidos en Córdoba el domingo 21 de diciembre

Cuatro de las mejores cocinas de Córdoba elaboran un menú inédito para sorprender en Nochebuena y Navidad

Más de 20 años de hermandad en torno a un plato de migas: la Cruz Blanca continúa con la tradición

Más de 20 años de hermandad en torno a un plato de migas: la Cruz Blanca continúa con la tradición

La Fundación Caja Rural del Sur entrega los premios al mejor expediente de Grado en la UCO

La Fundación Caja Rural del Sur entrega los premios al mejor expediente de Grado en la UCO

Los Salesianos de Córdoba abren una revisión de la intervención realizada en la imagen de María Auxiliadora

Los Salesianos de Córdoba abren una revisión de la intervención realizada en la imagen de María Auxiliadora

El PSOE de Córdoba acusa al gobierno local de contraprogramar el Festival de la Guitarra patrocinando el evento privado Córdoba Live

