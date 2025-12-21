La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La última victoria del año del Córdoba CF ante el Mirandés; la entrada del invierno con lluvia y frío; y las migas solidarias de la Cruz Blanca centran la crónica del final de la semana
El Córdoba CF acaba con su mala racha y anota su última victoria del año. Un gol en la primera jugada y otro de Sergi Guardiola en el descuento ante el Mirandés saben a gloria a los blanquiverdes antes del parón navideño. Por otra parte, hoy damos la bienvenida al invierno con un clima propio de esta estación. El frío y la lluvia, que acompañarán a los preparativos de la Navidad, han sido los protagonistas de la jornada. Por último, los hermanos de la Cruz Blanca han dado el pistoletazo de salida a las fiestas con sus tradicionales migas solidarias que, un año más, han congregado a voluntarios, miembros de la asociación y autoridades en un acto de hermandad y agradecimiento.
- Sergi Guardiola rescata al Córdoba CF de la mediocridad ante el Mirandés y firma la última victoria del año
- El invierno desembarca en Córdoba con frío y lluvia en la antesala de la Navidad
- Más de 20 años de hermandad en torno a un plato de migas: la Cruz Blanca continúa con la tradición
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- Cuatro de las mejores cocinas de Córdoba elaboran un menú conjunto para sorprender en Nochebuena y Navidad
- Sebastián Ventura, vicerrector de transformación digital de la UCO: «Si Defensa lo estima, ampliaremos el proyecto del Silpre»
- Córdoba cuenta con más opciones que nunca para viajar esta Navidad
- Cuando catalanes y bereberes se unieron en armas: un pueblo de Córdoba fue testigo de una batalla clave en el futuro de España
Provincia
- Los Mensajeros Reales de Lucena reciben miles de cartas pese a la lluvia incesante
- Aguilar avanza hacia la compra definitiva de los terrenos del Parque Agroalimentario para desbloquear el proyecto
Elecciones de Extremadura
- Elecciones en Extremadura, en directo | La participación se sitúa en el 50,60% a las 18 horas, más de 6 puntos menos que en 2023
Cultura
- Los cineastas cordobeses Guillermo Rojas y María D. Valderrama ganan el Asecan por 'Un hombre libre'
Literatura
- El gaditano Juan Gutiérrez gana el primer certamen de CordoBlack con el hilo 'Optimización de Recursos'
Deportes
Andalucía
- Manu Sánchez responde a Feijóo: "Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…"
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa