Los nuevos barrios de Córdoba están en manos de en torno a un centenar de propietarios. Promotoras privadas, particulares y familias y la administración pública, sobre todo Ayuntamiento y Junta de Andalucía poseen los suelos de las zonas que quedan por desarrollar. Por otra parte, el Córdoba CF despide hoy el 2025 en un importante suelo ante el Mirandés, en Mendizorroza, en el que los blanquiverdes buscan acabar su mala racha de seis semanas sin lograr una victoria. Te contamos todos los detalles, como siempre, en directo, a partir de las 16.00 horas. Por último, se acercan las fiestas y muchas familias aún no han decidido el menú de Navidad o Nochebuena. Te dejamos una propuesta conjunta elaborada por cuatro prestigiosos chefs de la ciudad, para que puedas replicarla en casa.

