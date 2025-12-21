La actualidad del domingo 21 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los propietarios de los nuevos barrios de la ciudad, el último partido del año del Córdoba CF frente al Mirandés y la propuesta de un menú para Navidad centran la crónica de la jornada
Los nuevos barrios de Córdoba están en manos de en torno a un centenar de propietarios. Promotoras privadas, particulares y familias y la administración pública, sobre todo Ayuntamiento y Junta de Andalucía poseen los suelos de las zonas que quedan por desarrollar. Por otra parte, el Córdoba CF despide hoy el 2025 en un importante suelo ante el Mirandés, en Mendizorroza, en el que los blanquiverdes buscan acabar su mala racha de seis semanas sin lograr una victoria. Te contamos todos los detalles, como siempre, en directo, a partir de las 16.00 horas. Por último, se acercan las fiestas y muchas familias aún no han decidido el menú de Navidad o Nochebuena. Te dejamos una propuesta conjunta elaborada por cuatro prestigiosos chefs de la ciudad, para que puedas replicarla en casa.
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El Córdoba CF busca un giro de guion en su despedida ante el Mirandés en Mendizorroza
- Cuatro de las mejores cocinas de Córdoba elaboran un menú conjunto para sorprender en Nochebuena y Navidad
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
- Sebastián Ventura, vicerrector de transformación digital de la UCO: «Si Defensa lo estima, ampliaremos el proyecto del Silpre»
- Córdoba cuenta con más opciones que nunca para viajar esta Navidad
- Juanma Moreno: “Lo que pase mañana (en Extremadura) nos condicionará un poco a todos”
- La Navidad se apodera de Córdoba y la llena de espectáculo, música y magia
- Córdoba celebra una misa para despedir a Antonio Fernández Díaz 'Fosforito'
Campo
Provincia
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Aguilar avanza hacia la compra definitiva de los terrenos del Parque Agroalimentario para desbloquear el proyecto
Cambio climático
Deportes
- Álex Martín y Alfredo Merino, uno de los hilos invisibles del Mirandés-Córdoba CF en Mendizorroza
- Qué fue de... Astrain y su historia en el Córdoba CF: levantar pasiones lejos de El Arcángel
Andalucía
- Andalucía ha pasado el tercer otoño más caluroso de la historia y Aemet advierte: "La temperatura sigue subiendo"
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
- La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros AB-212