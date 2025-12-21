El PSOE de Córdoba acusa al gobierno local de contraprogramar el Festival de la Guitarra patrocinando el evento privado Córdoba Live

La concejala socialista Isabel Bernal ha denunciado que el Gobierno municipal del PP vuelve a "apoyar económicamente el certamen privado Córdoba Live pese a competir en las mismas fechas con el Festival de la Guitarra 2026", debilitando así -según sostiene en una nota de prensa- uno de los principales eventos culturales de la ciudad.

El Grupo Municipal Socialista recuerda que esta situación “ya ocurrió en el verano de 2025”, cuando el Ayuntamiento cedió el recinto del Arenal para la instalación de los conciertos, puso gratuitamente todos los servicios municipales necesarios —entre ellos Policía Local y limpieza— y además otorgó a la empresa promotora 300.000 euros en concepto de patrocinio.

Bernal subraya que varios de esos conciertos coincidieron en día y horario con actuaciones programadas por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) dentro del Festival de la Guitarra, generando una “contraprogramación que perjudica claramente al festival público”.

Preocupación por la venta de entradas sin garantías

De cara al próximo verano, el PSOE alerta de que la promotora del Córdoba Live ya está vendiendo entradas para conciertos en el mismo recinto del Arenal y en las mismas fechas del Festival de la Guitarra 2026, sin que esté resuelta aún la concurrencia competitiva para el patrocinio municipal de este año.

“No se sabe con seguridad si esta empresa será la adjudicataria o no, y aun así está comercializando entradas apoyándose en el histórico de subvenciones municipales”, ha señalado Bernal, cuestionando la falta de control y transparencia del Gobierno local.

El PSOE pide negociación y reordenación de fechas

En el consejo rector del IMAE celebrado el 17 de diciembre, el grupo socialista pidió que el Ayuntamiento abra una mesa de negociación con la empresa promotora para que no programe conciertos coincidentes con el Festival de la Guitarra, sino en días en los que no exista programación oficial.

Asimismo, el PSOE solicita que se adelante el cartel del Festival de la Guitarra y que se elija “un cabeza de cartel significativo y con fuerza” para reforzar el atractivo del evento y su prestigio nacional e internacional.

Bernal concluye que el Gobierno municipal debería “fortalecer la organización y la marca del IMAE como gran institución cultural de Córdoba, y apoyar de forma decidida toda su programación, en lugar de favorecer eventos privados que compiten directamente con ella”.