Los loteros cordobeses cierran las ventas con la ilusión puesta en el Gordo de Navidad

Las administraciones cerraron este domingo la venta del Sorteo Extraordinario de Navidad a las 21.30 horas; media hora más estuvo disponible la compra on line. La semana previa ha sido un polvorín. «A última hora, a la gente le entra la neura, todos quieren comprar», contaba ayer Teresa Sáez desde la ventanilla de la administración del centro comercial El Arcángel. Las loterías son esclavas de las supersticiones, como que les dejen estampitas de cristos, vírgenes y santos para que las bendigan.

«La hemos vivido de una forma más tranquila de lo habitual, en gran parte por el mal tiempo, que siempre influye en el ritmo de visitas a la administración, pero aún así se sigue notando ese goteo constante de personas que no quieren quedarse sin su décimo», observó Pilar León desde la administración El Gato Negro, de la calle Jesús y María. «El ticket medio baja en estos días finales. Mucha gente viene buscando un décimo como capricho, por ilusión, por no romper la tradición, más que hacer una compra grande. Es ese por si acaso tan típico de las últimas horas antes del sorteo».

Pilar León, en la ventanilla de la administración El Gato Negro. / Manuel Murillo / A. J. González

El Gordo en Córdoba

A falta de una noche para el sorteo, y a la pregunta de que le quita más el sueño a los loteros, que les toque el El Gordo o repartirlo, Sáez tiene claro que «es mejor darlo. Y si es un número tuyo que hayas vendido por el barrio, mejor todavía. «Se hace más comunidad y luego también se hace más famosa la administración. A la gente le gusta comprar en algún sitio que haya dado premios», señala.

«En nuestro caso, lo que más se nos viene a la cabeza es repartir el premio. Pensar en ver la administración llena de gente feliz, en abrazos, en llamadas, en celebrarlo con nuestros clientes. Al final, esa es la parte más bonita de este trabajo», indica Pilar León, del Gato Negro. «Llevamos 62 años trabajando para la gente de Córdoba y de toda España, y no hay mejor forma de celebrarlo que dando un gran premio aquí, en casa, a personas que confían en nosotros año tras año. Esa ilusión compartida es lo que realmente nos mueve a los loteros», añade.

A lo largo de sus 213 años de historia (este año se celebra la 214ª edición), el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad solo ha caído en la provincia en nueve ocasiones. Muy lejos de las 90 veces que ha caído en Madrid, las 57 de Barcelona o de las provincias andaluzas más agraciadas: Sevilla (17), Cádiz (16) y Málaga (15), según las estadísticas. Se da la circunstancia, además, de que no solo la suerte pasa de largo, sino que cuando llega lo hace de forma testimonial con unos cuantos décimos muy repartidos. Fue el caso de 2023, la última vez que se cantó el Gordo en la provincia, con cinco décimos del 88.008, consignados en la barriada de Villarrubia, además de en Puente Genil, Hinojosa del Duque, Iznájar y Fernán Núñez. Cada uno con un premio de 400.000 euros al décimo, dejando un total de dos millones de euros en la provincia.

El Sorteo de Navidad hace aflorar supersticiones para bendecir el décimo. / Manuel Murillo / A. J. González

Antes de eso, el 2022 fue uno de los años más negros para el sorteo en la provincia, que no vio ni uno de los premios importantes. El anterior Gordo cantado en la provincia fue en 2021, aunque solo de pasada y por un décimo viajero, por lo que no sirve para la estadística. El Gordo más remolón de los últimos sorteos se dejó caer en Córdoba en 2020 con un boleto sellado en la avenida de Jesús Rescatado. Junto a él, varios quintos, el tercero y un cuarto regaron la provincia con unos 936.000 euros concentrados en solo 18 décimos de lotería.

Los más premiados

El número más repetido en la terminación del Gordo ha sido el 5, agraciado en 32 ocasiones, seguido del 4 y el 6, premiados en 27 ocasiones cada uno. Es por ello que estos números suelen ser de los preferidos a la hora de comprar el décimo. En cuanto a las terminaciones de dos cifras, las más premiadas han sido el 85 (siete veces) y el 57 (seis veces).

Por el contrario, las terminaciones que nunca han dado el primer premio de la Lotería de Navidad son el 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Los números «especiales» como la terminación en 25 o la fecha en que fue elegido León XIV se agotaron rápido, al igual que los terminados en 7 o en 5. «Al contrario de lo que parezca, a la gente le gustan los números feos, poco armónicos», afirma.

A la ausencia de favoritos, este año se suma la pérdida de la exclusividad de uno de los números más buscados en años anteriores en el sorteo: la constante Kaprekar o, lo que es lo mismo, el número 6174. Muchos matemáticos consideran al 6174 como el agujero negro matemático. Hasta este año, el número se vendía de forma exclusiva en dos administraciones de Córdoba: Nº18 La Viñuela y la Nº15 La Niña Bonita. Este 2025, sin embargo, la cifra mágica también se ha vendido en Pontevedra, León, Valladolid y Bilbao.