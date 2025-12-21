El invierno desembarca en Córdoba con frío y lluvia en la antesala de la Navidad

A las 16 horas y 30 minutos de este domingo 21, el invierno hará acto de presencia en Córdoba, como en el resto del territorio nacional. Y lo hará con frío y previsión de nuevas lluvias para los próximos días, antesala de la Navidad. Después del agua caída durante el fin de semana, se espera una pequeña tregua este lunes, cuando la probabilidad de precipitaciones es del 20% a partir de las 18 horas.

De momento, según la Agencia Estatal de Meteorología, el martes 23 de diciembre, los cielos se volverán a encapotar en Córdoba, con lluvia y tormenta, para quedar más o menos despejados el 24 y 25 de diciembre, fechas claves de reuniones familiares. Aunque sin paraguas, será conveniente salir bien abrigados, ya que esos días serán los de más frío, con temperaturas de entre 3 y 13 grados en Nochebuena y entre 1 y 13 el día de Navidad.

Cielos encapotados en Córdoba, hoy domingo. / A. J. González

Las temperaturas se mantendrán bajas durante toda la semana, con mínimas de entre 1 y 5 grados y máximas de 10 a 13 grados. Desde el lunes, la nieve podría hacer acto de presencia en distintos puntos de la provincia donde se supere la cota de 700 metros y de 1.100 a partir del martes.

58,1 litros recogidos esta semana

Desde el pasado lunes 15 de diciembre, las precipitaciones registradas han dejado en Córdoba 58,1 litros por metro cuadrado, siendo el día más lluvioso el martes 16 con 17,4 litros por metro cuadrado y este domingo, con 17,3 litros desde las 00.00 hasta las 12.30 horas. Durante el fin de semana, la lluvia ha dejado en la ciudad 27 litros, según el registro del Aeropuerto de Córdoba. El paso de varios frentes atlánticos asociados a borrascas por la península es el causante de la inestabilidad.