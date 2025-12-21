Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 21 de diciembre de 2025

Navidad

Segundo pregón navideño

Segundo pregón navideño en el Santuario de Linares a cargo de Ángel Olmo Rísquez. Presentación de la mano de Aurora Barona Campos y amenizado con los villancicos del Coro Virgen de Linares.

CÓRDOBA. Santuario de Linares. Ctra. del Santuario de Linares. 12.00 horas.

Espectáculo familiar

‘Esencial. De la simetría al calor, del caos a la armonía’

Espectáculo del colectivo Vaivén Circo que explora el tema de las transiciones vitales a través de un lenguaje poético y visual.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 12.00 horas.

Cuentacuentos

‘Había una vez un ibis’

La narradora Sandra Cerezo, con la música de Fran Magas, trae una sesión de cuentos familiares en la que un pequeño ibis aún no sabe volar. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca del Museo Arqueológico. Plaza de Gerónimo Páez, 7. 12.00 horas.

Espectáculo

‘Navidad flamenca’

‘Navidad flamenca’, espectáculo único que reúne cante, toque y baile en una cita muy especial. Presenta: Juan Ortega. Precio: 10 euros.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora. 12.00 horas.

Navidad flamenca

Zambomba sabor a turrolate

La zambomba flamenca liderada por la artista cordobesa Anabel Castillo es un espectáculo que captura la esencia festiva de la Navidad andaluza fusionando voces, baile y música con gran arte y sentimiento.

CÓRDOBA. Centro Flamenco Fosforito. Posada del Potro. 12.00 horas.

Música

Concierto de Navidad

Concierto de Navidad con la colaboración del Coro Martín Codax de la Casa de Galicia.

CÓRDOBA. Iglesia de San Francisco. Compás de San Francisco. 12.45 horas.

Navidad en la Puerta del Puente

Actúa zambomba Navidad y Sweet Pomelo

Actúa la zambomba flamenca Navidad en Córdoba, a las 12.30 y el grupo Sweet Pomelo, a las 18.00 horas.