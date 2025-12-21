La Fundación Caja Rural del Sur entrega los premios al mejor expediente de Grado en la UCO

María Blanca del Valle Fernández, de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, ha obtenido la mejor puntuación de todos los candidatos presentados al Premio Ricardo López Crespo al Mejor Expediente de Grado de la citada Universidad que convoca anualmente la Fundación Caja Rural del Sur, según el jurado constituido para valorar también los Mejores Expediente de cada Grado que se han presentado a optar a estos galardones, que este año ha contado con una elevada participación.

Jurado

Este mismo jurado, formado por Jesús Manuel Dorado Martín, Ignacio García Aguilar, María del Carmen Jiménez Salcedo, María del Pilar Dorado Pérez, Alfonso Martínez Galisteo, Rafael Rubio Ruiz y María Dolores Moreno Guerrero, ha analizado la documentación de las 95 candidaturas aceptadas finalmente de las 103 candidaturas en total recibidas, si bien de las cuales 8 no cumplían los requisitos de las bases de la convocatoria. Por centro se distribuían estas candidaturas de la siguiente forma: 63 de la Facultad de Ciencias, 4 de Ciencias de la Educación y Psicología, 5 de Ciencias del Trabajo, 6 de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, 4 de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, 3 de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, 2 de la ETSIAM, 10 de Filosofía y Letras, 2 de Medicina y Enfermería, 3 correspondiente a Veterinaria y una sin indicar centro.

Al final, el jurado ha acordado por unanimidad de sus miembros que los mejores expedientes por cada centro son los siguientes:

Facultad de Ciencias de la Educación: Isabel Campos López. Finalista: Carmen García-Junco Ordóñez. Facultad de Ciencias del Trabajo: Victoria Pastor Fernández. Finalista: Lavinia Elena Gheorghe. Facultad de Filosofía y Letras: María López Estévez. Finalista: Natalia Baena Franco. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes: Alejandra López Pérez. Finalista: Manuel Roca Jurado. Escuela Politécnica de Belmez: Carlos Sierra Gosálbez. Finalista: Laura Yassyra Aguilar Rivanedeyra. Escuela Politécnica Superior: Ana López Alcaide. Finalista: Rafael Parejo Torres. Facultad de Medicina y Enfermería: María del Carmen Toledano de Miguel. Finalista: desierto. Facultad de Veterinaria: José Barrera Giraldo. Finalista: Gea Sánchez Cantero. Facultad de Ciencias: Marina Berbel Díaz. Finalista: Pedro Herrero Maldonado. Facultad de Derecho y Ciencias Económicas: María Blanca del Valle Fernández obtiene la mejor puntuación de todos los candidatos presentados por lo que no obtendrá el galardón correspondiente a su Centro sino el XV Premio Ricardo López Crespo al Mejor Expediente de Grado de la Universidad de Córdoba. Finalista: Laura Ortega Pérez

El acto de entrega de los Premios Fundación Caja Rural del Sur – Universidad de Córdoba al mejor expediente de Grado de cada Centro está previsto, inicialmente, para el día 19 de enero de 2026 en el Rectorado. Junto al rector de la Universidad y directores y decanos de distintas escuelas y Facultades estarán presentes el presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación, José Luis García-Palacios Álvarez; vicepresidente, Ricardo López-Crespo, y el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce.