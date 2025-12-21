¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?

El actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba aún recoge en torno a media docena de nuevos barrios por desarrollar en la ciudad. Mientras el Ayuntamiento elabora el PGOM, el plan que definirá la ciudad del futuro, los suelos por explotar se encuentran en distintas fases de desarrollo, a la espera de dar cabida al crecimiento del núcleo urbano y a la demanda de nueva vivienda. Esos suelos definidos en el plan general se reparten entre un buen puñado de propietarios donde aparecen desde administraciones públicas hasta empresas del sector inmobiliario, pasando por pequeños titulares y familias con importantes franjas de terreno a su nombre. Son en torno a un centenar de titulares los que tienen en sus manos esos desarrollos presentes y futuros.

Huerta de Santa Isabel Oeste

De los barrios por desarrollar, es el que tiene más cerca su materialización. Con capacidad para casi 4.000 viviendas, está en fase de urbanización y las edificaciones podrían empezar a levantarse entre el año que viene y 2027. De todas las zonas analizadas, es el que cuenta con mayor suelo de titularidad pública, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba. Es el Gobierno andaluz, precisamente, el que inició el proceso de urbanización de los terrenos. Junto a las instituciones públicas hay otros pequeños propietarios, como Vimpyca y la Fundación San Rafael. El desarrollo de este plan parcial es el de mayor tamaño de todos cuanto la Junta desarrolla en Andalucía.

1. Obras de urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste, el más cercano a ser una realidad. / A. J. GONZÁLEZ

Ciudad Jardín de Poniente

Otras zonas cuyo desarrollo está bastante cerca son las de Ciudad Jardín de Poniente 2 y 3. Los propietarios de los terrenos de ambos planes son más o menos los mismos (los terrenos de ambos barrios se encuentran enfrentados). Aliseda y Sierra Albaida son las empresas con mayor proporción de terreno para unos barrios donde las administraciones públicas se reparten poco espacio. De parte de esas instituciones públicas, poseen suelo en estas Ciudades Jardín de Poniente el Ayuntamiento, la Diputación de Córdoba y el Gobierno central. Además, hay también presencia de empresas como Neinor (promotora que esta misma semana se ha hecho con el 79,2% del capital social de Aedas). Cabe recordar que Ciudad Jardín de Poniente 2, con capacidad para más de 1.300 viviendas, ya tiene aprobado el plan de urbanización; la 3 tiene pendiente este paso y capacidad para algo más de 1.000 viviendas.

Antiguo Urende

El desarrollo de la zona donde se ubicaba el antiguo Urende es de los más pequeños que queda por ordenar en la ciudad. Aun así, hay más de una veintena de titulares en estos terrenos, que han recibido un impulso urbanístico a principios de diciembre con la constitución de la junta de compensación. La zona de se divide en dos y la que se corresponde con la antigua tienda de electrodomésticos pertenece a dos empresas que son las que han promovido el desarrollo del plan: Proviaf e Inversiones Hera. El resto de terrenos se reparte entre particulares y otras empresas con una pequeña parte en manos de lo público, en concreto, del Ayuntamiento y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Este barrio, el PP-O8, tiene capacidad para 500 viviendas.

En el entorno del antiguo Urende se ubicará un barrio con 500 viviendas. / A. J. GONZÁLEZ

Cordel de Écija

Los cuatro barrios ya nombrados son los que han dado los pasos urbanísticos más evidentes para ser una realidad. Pero todavía quedan unos cuantos cuyo desarrollo está pendiente, aunque habrá que esperar bastante para verlo. Es el caso del Cordel de Écija, única zona que queda por desarrollar en la parte sur de la ciudad. Aquí, la gran parte del suelo pertenece a la Junta de Andalucía, pero también hay propietarios particulares, como Metrovacesa, y también tiene algo de terreno el Ayuntamiento. La Junta lleva un tiempo intentando vender los suelos sin que haya llegado a buen puerto. Ha habido interés por desarrollar la zona por parte de empresas como Grupo Lar (no llegó a cuajar) y también se ha conocido que el empresario gaditano José Luis López Fernández, conocido como El Turronero, estaba interesado en lo mismo. De momento, no ha habido avances, al menos que se hayan hecho públicos.

Puerta de Córdoba

Todo el ámbito que abarca el futuro barrio Puerta de Córdoba tiene capacidad para casi 7.000 viviendas. Los propietarios y promotores de la iniciativa son Fundación Vimpyca, Harri Hegoalde 2 (Kutxabank), FRK 46 Patrimonial (Ferroinsa) y Miguel Iglesias Hueso, que quieren desarrollar la zona norte de ese barrio, y muy poca presencia de administraciones públicas. El proceso está aún en sus pasos iniciales y tiene aprobado el plan de sectorización. Hallazgos urbanísticos han retrasado algunos de los movimientos, aunque todo apunta a que esto ya está casi superado. Lo siguiente será constituir la junta de compensación y aprobar el plan parcial.

El futuro barrio Puerta de Córdoba es el que mayor capacidad de vivienda tiene y sigue dando pasos urbanísticos. / A. J. GONZÁLEZ

Ciudad de Levante

La Ciudad de Levante tiene capacidad para casi 5.000 viviendas y se ubica entre Fátima y Rabanales 21. La ciudad ha ido creciendo a lo largo de poniente, quedando levante descompensado y con un desarrollo pendiente, el de este barrio, que nunca ha terminado de arrancar. Aquí, el suelo pertenece prácticamente al completo a capital privado, con una importante presencia del ya nombrado grupo Neinor. Según explican a este periódico fuentes conocedoras del proceso, el asunto está ahora mismo bastante parado y todo apunta a que el desarrollo vendrá ya de la mano del futuro PGOM.