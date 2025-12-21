«Si Defensa lo estima, ampliaremos el proyecto del Silpre»

-La Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) han impulsado este curso el máster en Inteligencia Artificial Aplicada a Entornos Empresariales y Financieros. ¿Es una formación fundamental en estos momentos?

-La IA ya se está aplicando, pero cada vez es más necesario que la gente, que nuestros estudiantes tengan una formación no teórica en IA, sino que la apliquen a los problemas del mundo real. Este máster lo hemos orientado no para informáticos, sino más bien para gente que tiene un background en una disciplina como la administración de empresas o la economía, que sepan adquirir las destrezas básicas para aprovechar la IA.

-¿Quieren, entre comillas, enseñar a los empresarios a ser un poco informáticos?

-Exactamente.

-Visto desde fuera, parece que la IA puede ser como el manejo de idiomas extranjeros.

-Sí. La IA, la informática en general, es una ciencia muy transversal y por sí misma tiene sentido, pero tiene mucho más sentido aplicada a un campo concreto del saber. Aplicada a la economía, sirve para resolver muchos problemas y para automatizar muchas tareas que hasta ahora se estaban haciendo de una forma manual.

-En el máster ofrecen formación en técnicas de IA, ¿de qué técnicas se trata?

-El máster está estructurado en tres bloques. Un bloque que es de fundamentos de IA, ahí es donde vemos técnicas clásicas digamos, clasificación, regresión, agrupamiento, técnicas que sirven para resolver distintos tipos de problemas, tanto predicción de ventas, por ejemplo, que es un tema muy de interés del mundo empresarial, o clasificación por categorías, o agrupamiento de clientes. Las cosas de ese tipo primero hay que explicar en qué consisten desde un punto de vista formal y ver las herramientas que hay para resolver los problemas con este tipo de tecnologías. Nosotros hemos intentado que en este máster no tengan que saber programar los alumnos, sino que hagan uso de herramientas comerciales que hay, principalmente, gratuitas. La segunda parte sería de aplicaciones, casos de éxito en distintos campos de los sectores productivos. Luego, la última está relacionada con temas un poco más serios, pero menos tecnológicos, que son la regulación, legislación relacionada con la IA, otra que está relacionada con la ética y una última que está relacionada con la seguridad y la confiabilidad de los sistemas de IA.

-Parece que, precisamente, los problemas relacionados con los modelos y la regulación son dos cuestiones que hay que seguir trabajando en la IA.

-Hay muchos problemas reportados. Los modelos de IA se basan en datos, si los datos no son fiables, pues el modelo lo que aprende es erróneo. Hay casos reportados, por ejemplo, de aplicaciones para decidir si se concede un crédito a una persona que marginan a cierto sector de la población porque el modelo está entrenado, a lo mejor, sin datos de ese tipo de perfiles. Y aparte está la regulación. Hay modelos que pueden estar vulnerando alguna ley o, como ya sabéis, casos de uso de imágenes fake, fraudes de voz sintética que recuerda a la de un familiar, cosas de ese tipo, que tiene que conocer un empresario.

-¿Está despertando interés el máster? ¿Tiene 30 plazas?

-El máster, realmente, tiene 100 plazas. En Córdoba están 30 y 70 son de la UNIA. Me parece que tenemos 105 o 106 estudiantes. Es único en la comunidad y ha despertado bastante expectación.

-¿Cómo se está preparando Córdoba para la irrupción de la IA en los procesos económicos?

-Las empresas tienen interés en este tipo de cosas. A mí me consta, por ejemplo, que en CECO hay una subdirección que está dedicada solamente a las nuevas tecnologías. Y aquí últimamente tenemos un tejido empresarial que tiene bastantes empresas de IA. Además, la llegada de la base logística ha hecho que muchas empresas tecnológicas se vengan para Córdoba. Realmente, ya hay bastantes empresas que tienen un background y muchas de ellas, aunque sean contratistas del Ejército, son empresas tecnológicas de propósito general. Ahora mismo, la situación es susceptible de mejora, pero no está mal.

Sebastián Ventura, vicerrector de transformación digital de la UCO. / Víctor Castro

-¿Cuáles pueden ser las ventajas de aplicar la IA en la empresa?

-Los modelos de IA pueden hacer muchas cosas distintas. Dependiendo del tipo de empresa, te pueden ayudar a hacer una cosa u otra. Por ejemplo, en empresas financieras te pueden ayudar a hacer predicciones sobre los mercados, sobre el estado de las divisas, de los activos de las compañías. Con la IA se pueden hacer técnicas de márketing. Lo típico es lo que ha hecho toda la vida Amazon, que cuando tú compras tres libros de un tema concreto, te ofrece más. Se puede hacer predicción de ventas y de demanda. Aparte, todo lo que hay ahora relacionado con los modelos de lenguaje, que se pueden utilizar chatbots para la atención al público por WhatsApp, telefónica todavía no tanto, o por mensajería. Automatización de procesos, porque hay sistemas que ya te rellenan solos los formularios y te hacen procesamientos, por ejemplo, de facturas.

-Parece que una de las iniciativas más frecuentes está siendo la automatización del trato con los clientes, a pesar de que en muchas ocasiones, precisamente, lo que se echa en falta es un trato humano.

-Hoy en día, lo bueno que tienen los modelos de lenguaje, los modelos más modernos de IA, es que como es por Whatsapp y por escrito, cada vez se parece más a una persona y cada vez te resuelve más dudas de las que tú le vas haciendo. Un cambio rutinario de un producto que te ha llegado roto o que se ha perdido un paquete, cosas de ese tipo son fáciles de responder y ahí para eso no te hace falta una persona. Cuando la cosa se complica, entonces ya tienes a un operador humano.

-¿Cuáles pueden ser las claves del éxito en la incorporación de la IA en las empresas?

-La primera clave es que la gente conozca de verdad qué es la IA. No desde un punto de vista de experto, sino de culturilla, digamos, de la calle. Tienes que saber también lo que se puede hacer con IA y lo que no. No puedes tener falsas expectativas, porque si no te vas a decepcionar. Otra cosa muy importante es que la IA funciona con datos. Los modelos de IA solo funcionan con datos, utilizan técnicas, que se llaman aprendizaje automático, que lo que hacen es extraer patrones de los datos, aprender por imitación de alguna forma. Si no tiene datos de calidad, malamente vas. Y luego, asesorarte bien.

-En los próximos meses abrirá, previsiblemente, el centro de IA de Campus Córdoba. ¿Hacen falta más iniciativas formativas en torno a la IA?

-Los estudios que están más de moda son los que llaman la atención de las empresas que se dedican a la formación. En la Universidad tenemos un grado en Ingeniería Informática que tiene dos perfiles, uno se llama Computación y el otro, Ciencia de Datos, que los dos están relacionados con la IA. Está este máster y tenemos otro que también trata temas de IA. Desde el punto de vista universitario, la oferta académica está bastante cubierta. Luego, en FP, en ciclos formativos, me consta que en el Instituto Gran Capitán, por ejemplo, tienen un curso de especialización, son cursos que hacen los alumnos después de hacer un ciclo superior, uno de IA y Big Data. Si hay otra empresa o alguien que ofrece un programa formativo de calidad y con contenido interesante, pues bienvenido sea.

-Hace unas semanas se conocía una sentencia pionera en España, que avalaba el despido de una trabajadora (traductora) por la incorporación de la IA. ¿Tendremos que acostumbrarnos?

-Los empresarios tienen que aprovechar el talento. El hecho de que puedan aprovechar los modelos de IA no significa que el personal no pueda aportarles valor por otro lado. Yo hablaba el otro día con un empresario que ha automatizado y ha utilizado IA en su negocio, pero aparte de la gente que tenía, que trabajaban como teleoperadores, los ha reciclado en labores de márketing, de actualización de la web... Se están dedicando a otras labores que le dan valor a la empresa. Evidentemente, con las tecnologías se van a perder puestos de trabajo y la gente posiblemente se tendrá que reciclar.

-¿Cómo marcha el proyecto del nuevo sistema logístico del Ejército de Tierra (Silpre)?

Eso es un proyecto que acaba en febrero de 2026. Va avanzando, se están haciendo pruebas, está funcionando. Es un piloto. La idea del proyecto es desarrollar un sistema de gestión logística de las plataformas militares, fundamentalmente son vehículos y lo que hacemos es predecir posibles averías. El proyecto se acotó en 500 vehículos. Los resultados son prometedores, los modelos funcionan bien, dan los avisos con suficiente anticipación y lo que esperamos es cerrar el proyecto a final de febrero. El Ejército sigue interesado en ampliarlo y en mejorarlo. Si el Ministerio de Defensa lo estima oportuno, continuaremos y ampliaremos un poco el alcance del proyecto.

-¿Quieren seguir trabajando en la predicción del mantenimiento?

-Sí. Hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, porque un sistema integral requiere que cuando se va a averiar, por ejemplo, un vehículo, te pongas en contacto con almacenes para saber si las piezas para arreglarlo están disponibles y si no lo están, pedirlas, para que cuando el vehículo vaya al taller esté ya todo preparado. Al final, el objetivo del mantenimiento predictivo, que es lo que hace el sistema Silpre, es que el vehículo esté el máximo tiempo posible operativo.

-Usted es responsable de la parte científica del proyecto. ¿Se trata de una oportunidad muy importante de colaboración?

-Sí. Además, el hecho de ir de la mano de Indra y de Navantia para nosotros es un orgullo. Estoy muy satisfecho con lo que llevamos hecho y el Ejército también está satisfecho. Esperemos que el Ejército siga confiando en nosotros y podamos seguir y, al final, en la base, cuando se inaugure, que el sistema esté listo y lo puedan implantar y ponerlo en funcionamiento.