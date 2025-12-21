Hacemos Córdoba exige al alcalde un plan urgente contra la soledad no deseada en personas mayores.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde la puesta en marcha “inmediata” de un plan municipal contra la soledad no deseada, una realidad que —según advierten— afecta ya a más del 20 % de las personas mayores de 65 años, muchas de ellas viviendo solas y “sin una red de apoyo suficiente”.

La coalición subraya que esta situación se está agravando, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de la esperanza de vida, factores que hacen “aún más imprescindible reforzar las políticas públicas dirigidas a este colectivo”. Sin embargo, denuncian que el Ayuntamiento responde “con recortes”: un 4 % menos en el Área Social y un 3 % menos en el área de Mayores en el presupuesto municipal, asegura Hacemos en una nota de prensa.

“No puede mirar hacia otro lado”

Hacemos Córdoba critica que el gobierno municipal “no puede mirar hacia otro lado” ante una problemática que se intensifica en fechas especialmente sensibles como la Navidad, donde la soledad “se hace aún más visible”. El grupo denuncia que, tras más de seis años de mandato, el alcalde no ha puesto en marcha ningún programa real y efectivo para abordar la cuestión.

Paralización de actividades para mayores

Como ejemplo de “desidia”, señalan la paralización del programa de actividades para mayores en los centros cívicos desde septiembre, lo que ha privado a “cientos de mayores” de iniciativas fundamentales para su bienestar físico, emocional y cognitivo.

“Estas actividades no son un lujo, son una herramienta clave para prevenir el aislamiento, combatir enfermedades degenerativas y mejorar la calidad de vida”, insiste la coalición.

Exigen rectificar los presupuestos para 2026

Hacemos Córdoba considera que la reducción de recursos es una muestra de “improvisación, falta de gestión y ausencia total de empatía” hacia un colectivo vulnerable “que lo ha dado todo por esta ciudad”.

Por ello, exigen al equipo de gobierno:

Reactivar de forma inmediata los programas de mayores en centros cívicos .

. Poner en marcha programas eficaces contra la soledad no deseada .

. Rectificar la propuesta presupuestaria para 2026, incrementando las partidas del Área Social y del área de Mayores.

“Es momento de cuidar, acompañar y desplegar políticas públicas útiles que no dejen a nadie atrás”, concluye la coalición.