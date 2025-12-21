Más de 20 años de hermandad en torno a un plato de migas: la Cruz Blanca continúa con la tradición

Desde hace más de 20 años, los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca y la Asociación de Amigos de los Hermanos de Cruz Blanca de Córdoba dan la bienvenida a la Navidad en torno a un plato de migas. Más que una cita donde degustar este delicioso plato invernal (que también), el evento está marcado en el calendario como una jornada de hermandad y agradecimiento. Pese a la lluvia, que obligó a resguardarse en la zona del taller ocupacional, la tradición continuó un año más, y que no se pierda.

Miguel Ángel Caracuel, presidente de la Asociación de Amigos de los Hermanos de Cruz Blanca de Córdoba, contaba a este periódico en plena faena de preparativos que este día «es para todos». Lleva presidiendo la asociación desde hace más de 20 años, un colectivo que, además, ha cumplido en este ejercicio 45 años de vida.

Una tradición de más de 20 años

Caracuel recuerda que la idea de hacer una jornada de convivencia y preparar unas migas surgió cuando los hermanos estaban aún en San Pablo. A él mismo, junto al hermano Manolo, se les ocurrió que podrían hacer un perol e invitar a todos aquellos que, de una manera u otra, colaboraban con la organización. Y de ahí hasta hoy.

Fuentes, Ibarrola y Aguirre 'menean' el perol de migas de la Cruz Blanca. / A. J. GONZÁLEZ

En este 2025, se han preparado 80 kilos de migas, con 20 kilos de ajos y otros 20 kilos de chorizo y panceta, de forma que nadie se quede sin probarlas. La infraestructura que necesita preparar tal cantidad de comida no es baladí. Caracuel explica que desde el sábado por la noche se va a mojar las migas y a salar el pan, así como a llevar todas las bebidas. El domingo empiezan temprano, pues desde las 7.00 de la mañana preparan también churros para «los niños y los trabajadores», añade.

Las cifras

En cuanto a las cifras de la asociación, Caracuel cuenta que en número de voluntarios se mantienen estables, en torno a unas 500 personas, aunque como en todo el movimiento asociacionista hay subidas y bajadas. Además, hay voluntarios puntuales que van a colaborar a la casa. Para todos ellos, los trabajadores, las instituciones públicas y la empresa privada se celebra este día, al que también acuden representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En estos momentos, la Cruz Blanca atiende a 54 internos que están distribuidos entre gravemente afectados y medios, y también a 14 personas en los centros de día.

Participantes en el perol de migas de la Cruz Blanca. / A. J. González

Para felicitar esta labor, y como es habitual, hasta la sede de la Cruz Blanca se desplazaron este año numerosos representantes institucionales. Por allí, con su plato de migas, se pudo ver al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; al presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; al consejero de Justicia, José Antonio Nieto; al delegado municipal de Sostenibilidad, Daniel García Ibarrola; a la exalcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar; a la senadora del PSOE por Córdoba Mari Ángeles Luna; al presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Pareja, o al expresidente de este mismo órgano judicial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano.