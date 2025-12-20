La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las opciones de viaje desde Córdoba para estas Navidades, la presentación del libro de Juanma Moreno en la UCO y el ambiente navideño en la ciudad centran los titulares de la jornada
Los cordobeses afrontan estas Navidades con el mayor abanico de opciones de viaje de los últimos años. Al transporte por carretera se suma este año una mayor frecuencia en los trenes, más opciones de alta velocidad y la novedad más importante: los vuelos desde Córdoba a Barcelona y Canarias. Estas son todas las opciones. Por otra, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha presentado hoy su libro, Manual de convivencia, en Córdoba. En una charla mantenida con el deportista cordobés Cisco García, ha analizado tanto el libro como cuestiones de actualidad, entre las que no ha pasado por alto las elecciones de mañana en Extremadura. Y en otro orden de cosas, Córdoba sigue adentrándose de lleno en la Navidad y la ciudad se ha impregnado hoy de dulces, espectáculos, villancicos y magia.
- Córdoba cuenta con más opciones que nunca para viajar esta Navidad
- Juanma Moreno: “Lo que pase mañana (en Extremadura) nos condicionará un poco a todos”
- La Navidad se apodera de Córdoba y la llena de espectáculo, música y magia
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
- Las nuevas consultas del Materno Infantil del hospital Reina Sofía están ya acabadas y con fecha de apertura
- El presidente andaluz admite su admiración a Julio Anguita por ser "coherente con su estilo de vida"
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Córdoba celebra una misa para despedir a Antonio Fernández Díaz 'Fosforito'
- Córdoba, bajo la lluvia: estas serán las horas con mayor probabilidad de precipitaciones, según la Aemet
- El Museo Taurino celebra la Navidad con un desayuno 'torero' y el parchís Los Cinco Califas de Córdoba
Cofradías
Campo
- Más producción y apoyo al cultivo tradicional, claves del futuro del olivar cordobés
- Expertos del olivar destacan la buena calidad de la actual campaña en Córdoba
Provincia
- Un fallecido y dos heridos por el incendio de una vivienda en Aguilar de la Frontera
- Un maridaje de semillas y saberes en Montilla
Deportes
España
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
- Aucorsa y el Consorcio de Transportes mantendrán los descuentos en los autobuses urbanos e interurbanos de Córdoba a partir del 1 de enero
- Un paso más para un nuevo hotel en Córdoba: el cuatro estrellas de la antigua Aduana sigue adelante