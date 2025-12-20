Los cordobeses afrontan estas Navidades con el mayor abanico de opciones de viaje de los últimos años. Al transporte por carretera se suma este año una mayor frecuencia en los trenes, más opciones de alta velocidad y la novedad más importante: los vuelos desde Córdoba a Barcelona y Canarias. Estas son todas las opciones. Por otra, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha presentado hoy su libro, Manual de convivencia, en Córdoba. En una charla mantenida con el deportista cordobés Cisco García, ha analizado tanto el libro como cuestiones de actualidad, entre las que no ha pasado por alto las elecciones de mañana en Extremadura. Y en otro orden de cosas, Córdoba sigue adentrándose de lleno en la Navidad y la ciudad se ha impregnado hoy de dulces, espectáculos, villancicos y magia.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Cofradías

Campo

Provincia

Deportes

España