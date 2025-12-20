Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juanma MorenoIncendio mortal AguilarMaterno InfantilChinalesMercadonaNavidad en la calle
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las opciones de viaje desde Córdoba para estas Navidades, la presentación del libro de Juanma Moreno en la UCO y el ambiente navideño en la ciudad centran los titulares de la jornada

La presentación del libro de Juanma Moreno en Córdoba.

La presentación del libro de Juanma Moreno en Córdoba. / A.J.González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los cordobeses afrontan estas Navidades con el mayor abanico de opciones de viaje de los últimos años. Al transporte por carretera se suma este año una mayor frecuencia en los trenes, más opciones de alta velocidad y la novedad más importante: los vuelos desde Córdoba a Barcelona y Canarias. Estas son todas las opciones. Por otra, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha presentado hoy su libro, Manual de convivencia, en Córdoba. En una charla mantenida con el deportista cordobés Cisco García, ha analizado tanto el libro como cuestiones de actualidad, entre las que no ha pasado por alto las elecciones de mañana en Extremadura. Y en otro orden de cosas, Córdoba sigue adentrándose de lleno en la Navidad y la ciudad se ha impregnado hoy de dulces, espectáculos, villancicos y magia.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Cofradías

Campo

Provincia

Deportes

España

Los fallecidos en Córdoba el sábado 20 de diciembre

El Ayuntamiento de Córdoba entrega los premios del Concurso de Dibujos y Postales Navideñas

