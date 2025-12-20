La actualidad del sábado 20 de diciembre
La mesa de redacción sobre el sector del olivar, los avances de las consultas del Materno Infantil y la celebración navideña en las calles marcan la agenda informativa en Córdoba
La actualidad cordobesa se mueve hoy entre el auge del sector del aceite de oliva, los avances en la apertura del Materno Infantil y la magia de la Navidad en las calles de la ciudad. En torno al futuro del olivar, Diario CÓRDOBA reunió a representantes de la administración, del sector empresarial y de los productores en una mesa de redacción para debatir sobre el crecimiento de las producciones, la tecnificación de las explotaciones y los desafíos del olivar, con el objetivo de analizar hasta dónde puede expandirse. Al mismo tiempo, el hospital universitario Reina Sofía avanza en la puesta a punto de sus nuevas consultas del Materno Infantil, que ya tienen fecha estimada para comenzar a atender pacientes tras el verano de 2026. Y, para los cordobeses y visitantes, la ciudad se llena de música, luces y espectáculos, con la plaza de la Corredera y la Puerta del Puente como epicentros de la Navidad, con actividades que ayer emocionaron y animaron a los asistentes. Y que hoy sábado continúan.
- Más producción y apoyo al cultivo tradicional, claves del futuro del olivar cordobés
- Las nuevas consultas del Materno Infantil del hospital Reina Sofía están ya acabadas y con fecha de apertura
- Córdoba vive la Navidad en la calle pese al mal tiempo
- Expertos del olivar destacan la buena calidad de la actual campaña en Córdoba
- Impulsan el desarrollo de una zona con más de 200 viviendas en Córdoba
- Vuelve la lluvia y el frío a Córdoba en el penúltimo fin de semana del año
- Córdoba impulsa un centro de alta seguridad para investigar enfermedades emergentes
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba: este es el proyecto y los detalles
- El profesor de la UCO Salvador López investigará los rasgos, diferencias e impacto social del habla andaluza
- El Ayuntamiento de Puente Genil alerta del "riesgo" de la protesta sanitaria de este sábado y la plataforma responde que "es legal"
- Pozoblanco amplía su núcleo urbano hacia el norte con una inversión privada de un millón de euros en la zona de La Salchi
- Nace Espacio Capitel, un nuevo patio expositivo al aire libre para el arte contemporáneo en el centro de Córdoba
- Iván Ania y la visita al Mirandés: "Lo que más puede son las ganas de ganar; tensión no tenemos, ni presión"
