La actualidad cordobesa se mueve hoy entre el auge del sector del aceite de oliva, los avances en la apertura del Materno Infantil y la magia de la Navidad en las calles de la ciudad. En torno al futuro del olivar, Diario CÓRDOBA reunió a representantes de la administración, del sector empresarial y de los productores en una mesa de redacción para debatir sobre el crecimiento de las producciones, la tecnificación de las explotaciones y los desafíos del olivar, con el objetivo de analizar hasta dónde puede expandirse. Al mismo tiempo, el hospital universitario Reina Sofía avanza en la puesta a punto de sus nuevas consultas del Materno Infantil, que ya tienen fecha estimada para comenzar a atender pacientes tras el verano de 2026. Y, para los cordobeses y visitantes, la ciudad se llena de música, luces y espectáculos, con la plaza de la Corredera y la Puerta del Puente como epicentros de la Navidad, con actividades que ayer emocionaron y animaron a los asistentes. Y que hoy sábado continúan.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos y tribunales

Cultura

Deportes

Andalucía