La actualidad del sábado 20 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La mesa de redacción sobre el sector del olivar, los avances de las consultas del Materno Infantil y la celebración navideña en las calles marcan la agenda informativa en Córdoba

Espectáculo navideño en la plaza de la Corredera.

Espectáculo navideño en la plaza de la Corredera. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La actualidad cordobesa se mueve hoy entre el auge del sector del aceite de oliva, los avances en la apertura del Materno Infantil y la magia de la Navidad en las calles de la ciudad. En torno al futuro del olivar, Diario CÓRDOBA reunió a representantes de la administración, del sector empresarial y de los productores en una mesa de redacción para debatir sobre el crecimiento de las producciones, la tecnificación de las explotaciones y los desafíos del olivar, con el objetivo de analizar hasta dónde puede expandirse. Al mismo tiempo, el hospital universitario Reina Sofía avanza en la puesta a punto de sus nuevas consultas del Materno Infantil, que ya tienen fecha estimada para comenzar a atender pacientes tras el verano de 2026. Y, para los cordobeses y visitantes, la ciudad se llena de música, luces y espectáculos, con la plaza de la Corredera y la Puerta del Puente como epicentros de la Navidad, con actividades que ayer emocionaron y animaron a los asistentes. Y que hoy sábado continúan.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos y tribunales

Cultura

Deportes

Andalucía

TEMAS

  1. Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
  2. Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
  3. El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
  4. Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
  5. Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
  6. Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
  7. Aucorsa y el Consorcio de Transportes mantendrán los descuentos en los autobuses urbanos e interurbanos de Córdoba a partir del 1 de enero
  8. Un paso más para un nuevo hotel en Córdoba: el cuatro estrellas de la antigua Aduana sigue adelante

