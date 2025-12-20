Curiosidades de Córdoba
La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
En su honor se celebró la primera corrida de toros documentada de la ciudad
Entre los muros del que hoy es uno de los principales monumentos de Córdoba nació en la Edad Media una infanta destinada a reinar cuando la ciudad aún respiraba el esplendor de la corte castellana. Vino al mundo el 29 de junio de 1482 y décadas más tarde reinaría en tierras lusas.
Durante la conquista de Granada, los Reyes Católicos pasaron algunas temporadas en el Alcázar de Córdoba. Aquel verano Isabel la Católica dio a luz a su cuarta hija, María de Aragón, en la fortaleza utilizada como residencia real.
La monarquía, de celebración
La noticia del nacimiento de la infanta recorrió toda la ciudad y fue celebrada con un acontecimiento histórico: la primera corrida de toros documentada en Córdoba. Las crónicas cuentan que el festejo se organizó en honor de la recién nacida, símbolo del poder y la continuidad de una monarquía que, desde el Alcázar, dirigía la conquista de los territorios nazaríes.
María fue bautizada pocos días después, el 7 de julio, en un escenario sin igual: la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Reina de Portugal
María recibió una excelente educación y destacó por su inteligencia y su afición a las letras. Años después, su vida quedara entrelazada con la de su cuñado, el rey Manuel I de Portugal, viudo de su hermana mayor, Isabel de Aragón.
Su matrimonio selló una nueva alianza entre ambas coronas y la llevó a reinar en Lisboa, donde fue madre de diez hijos, entre ellos el futuro Juan III de Portugal y la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V.
La reina María falleció en 1517, en Lisboa, tras una vida marcada por el deber y la devoción. Pero su historia comenzó aquí, en Córdoba, entre los jardines del Alcázar, el rumor del Guadalquivir y el tañido de campanas que anunciaban el nacimiento de una infanta llamada a hacer historia en el país vecino.
