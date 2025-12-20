La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral

Entre los muros del que hoy es uno de los principales monumentos de Córdoba nació en la Edad Media una infanta destinada a reinar cuando la ciudad aún respiraba el esplendor de la corte castellana. Vino al mundo el 29 de junio de 1482 y décadas más tarde reinaría en tierras lusas.

Durante la conquista de Granada, los Reyes Católicos pasaron algunas temporadas en el Alcázar de Córdoba. Aquel verano Isabel la Católica dio a luz a su cuarta hija, María de Aragón, en la fortaleza utilizada como residencia real.

La monarquía, de celebración

La noticia del nacimiento de la infanta recorrió toda la ciudad y fue celebrada con un acontecimiento histórico: la primera corrida de toros documentada en Córdoba. Las crónicas cuentan que el festejo se organizó en honor de la recién nacida, símbolo del poder y la continuidad de una monarquía que, desde el Alcázar, dirigía la conquista de los territorios nazaríes.

Monumento de los Reyes Católicos recibiendo a Cristóbal Colón en el Alcázar de Córdoba. / Córdoba

María fue bautizada pocos días después, el 7 de julio, en un escenario sin igual: la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Reina de Portugal

María recibió una excelente educación y destacó por su inteligencia y su afición a las letras. Años después, su vida quedara entrelazada con la de su cuñado, el rey Manuel I de Portugal, viudo de su hermana mayor, Isabel de Aragón.

Su matrimonio selló una nueva alianza entre ambas coronas y la llevó a reinar en Lisboa, donde fue madre de diez hijos, entre ellos el futuro Juan III de Portugal y la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V.

Retrato de María de Aragón, hija de los Reyes Católicos. / Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

La reina María falleció en 1517, en Lisboa, tras una vida marcada por el deber y la devoción. Pero su historia comenzó aquí, en Córdoba, entre los jardines del Alcázar, el rumor del Guadalquivir y el tañido de campanas que anunciaban el nacimiento de una infanta llamada a hacer historia en el país vecino.