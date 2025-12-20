El PSOE de Córdoba critica que los presupuestos municipales son de "crisis" cuando hay un momento de "bonanza"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado el “presupuesto-crisis” para el 2026 que presenta para su aprobación definitiva el alcalde, José María Bellido, justo en momentos "de plena bonanza económica como los actuales". Hurtado ha señalado que el Presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba baja en términos relativos, ya que solo aumenta para el 2026 un 0,21% y el consolidado aumenta un 1,45%, cuando la subida salarial prevista es del 2,5% y el IPC puede estar en torno al 2%. Como ejemplos contrarios, ha señalado que en la Diputación de Córdoba presentan un presupuesto que crece un 15% y en la Junta de Andalucía el crecimiento es del 5,6%.

Para Hurtado, este Presupuesto significa "desaprovechar las buenas oportunidades que nos ofrece el gran empuje de la economía española, motor en Europa y referente internacional". Por ello, ha insistido en que el Presupuesto municipal que ha elaborado el gobierno de Bellido es “contracíclico” y "perjudicial" para Córdoba, porque "abunda en la pérdida de calidad de los servicios públicos municipales".

"Simplista y poco inteligente"

“El ejercicio de elaboración presupuestaria que hace Bellido es simplista y poco inteligente”, ha opinado Hurtado, cuyo análisis de la presupuestación de ingresos es el siguiente: bajar los ingresos tributarios para dar “regalos fiscales” a grandes capitales a través del IAE, ICIO y tasas de licencias de obras. "Se trata de unos regalos fiscales que los compensa con las subidas en las tarifas de agua y basura. Aumentan las transferencias del Estado a través de la PIE, mientras se reducen las transferencias de la Junta de Andalucía por la dependencia y la ayuda a domicilio. Además, aumenta el nivel de endeudamiento bancario que pasa de 15 a 22 millones de euros", ha añadido.

Imagen de archivo del pleno municipal del Ayuntamiento de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Con relación a la presupuestación de los gastos, Hurtado lo resume en: disminuir las inversiones y las transferencias de capital a empresas municipales y organismos autónomos, subida salarial del 2,5% y complementos establecidos en el nuevo convenio colectivo, no aumentando el personal, aumento récord de las ayudas y subvenciones a terceros y disminución de los gastos financieros por la amortización de deuda efectuada este año.

"Se desaprovecha" el momento "de bonanza"

Para Hurtado, este Presupuesto “no está acorde con la oportunidad que nos ofrece la bonanza de nuestra economía” y se “desaprovecha para poder mejorar en limpieza, transporte, vivienda o dependencia”. En definitiva, ha concluido alegando que “es un Presupuesto poco creíble, que reduce el esfuerzo inversor, clientelista y que deja en un segundo término los servicios municipales y nuestro bienestar”.