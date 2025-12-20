Las nuevas consultas del Materno Infantil del hospital Reina Sofía están ya acabadas y con fecha de apertura

Nuevo paso hacia la próxima apertura de las esperadas nuevas consultas externas del Materno Infantildel hospital universitario Reina Sofía. La dirección del hospital confirma que dichas obras, que han contado con una financiación de 19 millones de euros de la Junta de Andalucía, a través de fondos Feder, han concluido ya y han sido recepcionadas.

Fuentes de la dirección del hospital Reina Sofía indican que el siguiente trámite, antes de la puesta en servicio de estas consultas, es que a lo largo del primer trimestre de 2026 se lleve a cabo el complejo proceso de equipamiento del edificio, con el propósito de que después del verano del próximo año las consultas del Materno Infantil ya puedan estar operativas y atendiendo a pacientes.

Vista del nuevo edificio de consultas del Materno Infantil. / Manuel Murillo

El nuevo edificio aglutina todas las consultas repartidas ahora en varios centros

El nuevo edificio de consultas externas del Materno Infantil aglutinará todas las consultas pediátricas del hospital, centralizando los servicios que actualmente se encuentran en distintas ubicaciones: como son el hospital de Los Morales, el centro de especialidades Carlos Castilla del Pino y el primitivo edificio del Materno Infantil.

La dirección del Reina Sofía recalca que, en el área toco-ginecológica, la mejora se producirá no sólo en el espacio (mejora de las consultas), sino también en los circuitos, ya que en la actualidad las consultas de ginecología se ubican en diferentes plantas del hospital Materno Infantil y en el Castilla del Pino y, con el nuevo edificio, ya podrán unificarse en una misma planta. El nuevo edificio permitirá pasar, una vez esté en funcionamiento, de 44 a 99 consultas de Materno-Infantil, distribuidas en un total de cinco plantas.

Nueva plaza, escaleras mecánicas y ascensor junto a las consultas del Reina Sofía. / Manuel Murillo

Distribución de las plantas

Concretamente, en la planta -2 y -1 (nivel sótano y aparcamiento, respectivamente) se ubicarán las instalaciones (-2) y vestuarios, aulas docentes y almacén (-1), entre otras. Ya en las plantas restantes se concentrará la actividad asistencial propiamente dicha.

Así, en la planta 0 se localizará la sala de fisioterapia y las consultas de atención pediátrica. En la planta 1 se instalará la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, un área de consultas quirúrgicas, consultas también de oncohematología y consultas de transición (paso del paciente pediátrico a la atención en adulto). En la planta 2 se ubicará toda la asistencia dirigida a la mujer, a fin de separar circuitos. Esta reorganización busca optimizar los recursos, mejorar la atención y reducir desplazamientos para las familias, destaca el Reina Sofía.

A través de escaleras mecánicas y ascensor se puede acceder a la calle peatonal del hospital Reina Sofía. / Manuel Murillo

Una plaza urbanizada junto al nuevo edificio

El nuevo edificio de consultas del Materno Infantil presenta un diseño prácticamente idéntico al de las Consultas Externas Generales (construcción que echó a andar en el año 2002) para que ambos centros sanitarios se vean como un conjunto. Los dos edificios de consultas externas se sitúan uno al lado del otro, separados por una plaza urbanizada, con unas escaleras mecánicas y un ascensor que permiten acceder a la parte de arriba, a la calle peatonal donde se sitúan el Hospital General y el Materno-Infantil. Esta plaza ya fue recepcionada y las escaleras mecánicas y el ascensor se encuentran en funcionamiento, junto a la parada de autobuses y taxis.

La construcción de las nuevas consultas del Materno Infantil fue adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE), compuesta por Magtel y ACSA, empresas que han realizado la obra en el plazo establecido, que era de 23 meses.

Nueva plaza existente junto al edificio recién construido. / Manuel Murillo

50 aniversario del hospital Reina Sofía en 2026

La apertura de estas nuevas consultas del Materno Infantil del Reina Sofía es una noticia muy importante que va a coincidir, además, con el año en el que el Reina Sofía va a celebrar su 50 cumpleaños, pues el hospital cordobés fue inaugurado en abril de 1976. Justo un año antes, en 1975, había entrado ya en funcionamiento el primitivo edificio del Materno Infantil.

¿A qué se va a destinar el edificio original del hospital Materno Infantil?

Una vez las nuevas consultas de Materno Infantil entren en funcionamiento en 2026, la dirección del Reina Sofía tiene previsto destinar el espacio que ocupaban antes estas consultas en el edificio original, así como en el Castilla del Pino y hospital de Los Morales "a otras necesidades asistenciales del complejo sanitario, en constante evolución y adaptación para dar respuesta a las necesidades de los pacientes y profesionales", precisan estas fuentes del hospital.