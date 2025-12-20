La Navidad se apodera de Córdoba y la llena de espectáculo, música y magia

Córdoba ha amanecido este sábado con abrigo y paraguas, pero a tres días de la Nochebuena, los cordobeses y turistas se han liado la manta a la cabeza para disfrutar de la jornada. Aunque el cielo ha estado encapotado y el sol esquivo, la ciudad se ha puesto de dulce y a riesgo de resultar empalagosa, ha impregnado cada rincón de villancicos, licores, coros, luces y chocolate.

Escolanía de Córdoba, cantando en el Palacio de Viana. / AJ González

El Palacio de Viana se ha adaptado a la meteorología y ha cantado a la Navidad como estaba previsto bajo los soportales del patio de las columnas. Desde las once de la mañana, han pasado por el improvisado escenario la Escolanía Profesional de Córdoba, con las voces de sus niños cantores, y la Agrupación Musical Noches de mi Ribera, vestidos con sus capas cordobesas y su fino repertorio de cultura popular cordobesa. "Si cantáramos villancicos en otra época del año estarían fuera de lugar, pero ahora es lo que toca", comentaron. En el público, mezcla de cordobeses y visitantes. "Hemos entrado a ver el palacio y hemos aprovechado para escuchar, la ciudad está preciosa, da gusto", comentó una pareja de Madrid que pasa las fiestas en Córdoba.

Vecinos y comercio, entregados a la fiesta

La Zambomba de La Viñuela, uno de los barrios más participativos en las fiestas populares, también ha contribuido a contagiar el buen rollo entre los cordobeses con magia, chocolate con churros y ese ambiente festivo que invita a comprar y a pasarlo bien: "Nosotros nos apuntamos a un bombardeo", decía un vecino acompañado por dos de sus hijos, "no hace buen día, pero si están pasando cosas en la calle, no hay forma de quedarse en casa". El Parque de los Teletubbies se sumó a la fiesta comercial poniendo el punto musical con actuaciones de charanga, zambomba y rock.

Magia en la Zambomba de La Viñuela. / AJ González

La asociación de vecinos del barrio de San Agustín ha aportado su granito de arena al subidón de azúcar en La Axerquía, donde un nutrido grupo de niños ha participado en la gincana En busca de los cofres perdidos antes de recibir la visita de Papá Noel y degustar una rica chocolatada y crepes. "Los juegos que estaba previsto realizar el domingo se han concentrado esta tarde aunque se mantiene el arroz y la batucada mañana a partir de las 15.30 horas", han advertido en la asociación.

Actividad organizada por la Asociación de vecinos del Barrio de San Agustín junto Centro Histórico. / CÓRDOBA

El barrio del Zoco tampoco se ha quedado sin su fiesta. En este sábado prenavideño, los vecinos se han dado cita en la plaza de Los Califas para tomarse unas buenas migas mientras los más pequeños de la casa asistían a un cuentacuentos, cantaban villancicos con Los Amigos de Gloria y asistir a exhibiciones de la Escuela de Danza y Artes Escénicas de Córdoba.

Por tercer fin de semana consecutivo, los Patios de Navidad han abierto sus puertas en Córdoba con tres rutas por el Centro, Alcázar Viejo y la Axerquía. Además de contemplar la belleza de los recintos, adornados para estas fiestas con pascueros y otras flores típicas del invierno, se puede degustar en ellos algún dulce y licor y asistir a la actuación de danza de la bailarina Lucía Pareja y de los coros, que siguen cantando a la Navidad. Este sábado, ha sido el turno de Peña y Coro Alminar, Coro El Trébol y Coro Amigos de Azahara.

Espectáculo navideño en la plaza de La Corredera. / AJ González

El Ayuntamiento de Córdoba ha aportado al jolgorio general una novedad en La Corredera, sustituyendo al videomapping previsto inicialmente, una propuesta emocionante mezcla de proyecciones, acrobacias y música que no ha dejado a nadie indiferente. Si el viernes, Musa de Lunas ofreció un show de danza aérea a 10 metros de altura, este sábado el espectáculo Volandum ha dejado al público boquiabierto con una espectacular exhibición de trapecio volante.

El casco histórico ha sido un hervidero de turistas en belenes, bares, tiendas, esperando para ver las luces de Cruz Conde, para escuchar la zambomba de la Puerta del Puente o el concierto de Navidad celebrado en la Mezquita-Catedral. "Escuchar un concierto en un sitio como este es maravilloso", confesaba una joven en la puerta. A todos ellos, solo cabe decirles que no se vayan todavía, que mañana habrá más.