El Museo Taurino celebra la Navidad con un desayuno 'torero' y el parchís Los Cinco Califas de Córdoba

El Museo Taurino de Córdoba ha celebrado este sábado una original actividad dentro del ciclo Navidad en el Taurino, organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación del Toro de Lidia.

Aunque el encuentro de este sábado tenía como objetivo la presentación del parchís Los Cinco Califas de Córdoba, que servirá para promocionar el museo, antes de eso ha tenido lugar un desayuno taurino en el que más de 50 personas han podido degustar productos vinculados por distintos motivos al mundo del toreo. En concreto, café, anís Manolete, amontillado Tauromaquia, mantecados El Toro, roscos de vino Machaquito y el más típico pastel cordobés, los manoletes.

Con importantes figuras del toreo

El acto ha contado con la presencia de figuras del toreo de Córdoba como José María Montilla, Antonio Tejero y Chiquilín. El museo ofrece además estos días la posibilidad de visitar la exposición comisariada por el historiador Fernando González Viñas Plazas de toros. Postales de arquitectura y urbanismo, que refleja la evolución del urbanismo de las ciudades a través de postales de plazas de toros.

El ciclo se clausurará el 28 de diciembre en la plaza de Las Tendillas con el concierto de Pasodobles para despedir el año a las 12.30 horas, a cargo de la Banda de Música de Nuestra Señora de la Esperanza.