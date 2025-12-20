Meditación, insomnio o conciliación: el día a día del 'Manual de convivencia' de Juanma Moreno

Una charla distentida, mucha broma, mucho aplauso, algo de política y bastante dato personal. Así puede resumirse la presentación del libro de Juanma Moreno, Manual de convivencia, este sábado en Córdoba. El salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) no se ha llenado, aunque sí ha congregado a numerosos cargos del PP y militantes que han asistido a la charla que el presidente de la Junta y del PP andaluz ha mantenido con el deportista cordobés Cisco García.

Aunque se ha hablado de política, porque de política se habla en el libro, han sido los momentos en los que Moreno ha hablado de su vida más personal los que han conseguido los aplusos del público, en lo que se ha asemejado más a un mitin de precampaña que a una presentación de un libro al uso.

Problemas de insomnio

Moreno, que ha llegado a imitar a Mariano Rajoy, ha reconocido los problemas insomnio que sufre, heredados, ha dicho, de su madre. "No duermo más de cuatro horas, a veces cinco", ha contado, para recordar que cuando dio los primeros pasos como presidente de la Junta "llegué a dormir dos horas, me ponía malo".

Presentación del lubro de Juanma Moreno en el Rectorado de la UCO. / A. J. GONZÁLEZ

Desde hace tiempo, le ha contado a García, que ha reconocido ser un apasionado de la vida sana (tema sobre el que ha pivotado gran parte de a conversación), usa un anillo que le mide el sueño y su calidad, hace ayuno intermitente (desde las 17.00 ya no come nada hasta el día siguiente) o medita. Sobre esto último, ha asegurado que "es más difícil que hacer 50 burpees". También hace deporte al menos tres veces a la semana con su entrenadora de siempre, aunque a través de la tablet, y cuando puede sale a correr.

La conciliación familiar, lo más complicado

En esa charla donde Moreno ha abordado su parte más personal también ha reconocido que lleva mal el tema de la conciliación, sobre todo por sus hijos. "Son muchos días los que pasas fuera, hay muchas cosas que te pierdes", ha comentado en un momento durante también ha reconocido el papel de su mujer, a quien conoció en una fiesta posterior a un congreso del PP donde partició Rajoy estando en la oposición.

Moreno ha hablado de sus padres y de por qué considera que se ha criado en un "matriarcado" por su madre y sus hermanas. De ahí, ha añadido, "he aprendido la lealtad, el nivel de compromiso de las mujeres".