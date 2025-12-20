Juanma Moreno: "Lo que pase en Extremadura nos condicionará un poco a todos"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha presentado este sábado su libro, Manual de convivencia, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO). En una charla mantenida con el deportista cordobés Cisco García, Moreno ha analizado tanto el libro, donde conviven lo personal y lo político, como la actualidad, marcada este fin de semana por las elecciones autonómicas de Extremadura, que tendrán lugar este domingo 21 de diciembre.

Sobre esos comicios ha hablado Moreno, que entiende que con las elecciones extremeñas se abre un ciclo electoral que seguirá luego por Aragón, Castilla y León y, por último, Andalucía, donde habrá elecciones en primavera. "Lo que pase mañana", ha reconocido el presidente andaluz, "nos condicionará un poco a todos".

Sobre las elecciones más inminentes, las de Extremadura, Moreno cree que la candidata del PP, María Guardiola, "ha hecho un gran trabajo", al tiempo que ha señalado que entiende que "los extremeños están contentos" con el gobierno que pretende revalidar. En este punto, Moreno ha apuntado que en la comunidad extremeña "no hay alternativa posible", algo que también entiende ocurre en Andalucía.

Juanma Moreno posa con su libro, 'Manual de convivencia', en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Las andaluzas las afronta con "ganas e ilusión"

Sobre las autonómicas andaluzas de la próxima primavera, el presidente de la Junta ha asegurado que las afronta con "ganas e ilusión", al entender que en los dos mandatos que lleva al frente del Gobierno autonómico, la región es "más próspera en economía y empleo" y "más consciente" de su papel. En un ambiente de precampaña, rodeado de numerosos cargos y militantes del PP, Moreno ha dicho que Andalucía "ha recuperado un nivel reputacional que estaba muy deteriorado".

Por todo ello, lo que espera el presidente del PP andaluz es que "podamos seguir gozando de esa estabilidad", la que le da la mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones de 2022, la primera del partido en la historia de la comunidad. Con todo ello, lo que ha pedido Moreno es que "los andaluces, más allá del ruido, piensen en ellos", y ha insistido en el mismo argumento usado para defender la candidatura de Guardiola en Extremadura: "no hay alternativa a nuestro Gobierno, espero que tengamos mayoría suficiente".

Pocas alusiones a Sánchez

En la parte más política de la conversación entre Cisco García y Juanma Moreno, se ha hablado de trayectoria, de Mariano Rajoy o de Alberto Núñez Feijóo, lo que no ha salido apenas a colación ha sido ni la oposición ni la figura de Pedro Sánchez. Moreno sí que lo ha nombrado en una ocasión, cuando ha hablado, precisamente, de Feijóo y ha recordado cómo fue él mismo quien le impulsó a liderar el PP a nivel nacional. En este sentido, el presidente de la Junta ha reconocido que el papel que asumió e político gallego era el de "una realidad difícil" donde tenía enfrente a un adversario también difícil. Sánchez, ha dicho, es un "adversario difícil y complejo por su propio estilo, porque no tiene reglas".

Jesús Aguirre, José María Bellido, José Antonio Nieto y Salvador Fuentes, durante la presentación del libro de Juanma Moreno. / A. J. GONZÁLEZ

Crisis de los cribados

En la charla, García no ha puesto en un brete a Moreno, aunque sí se ha visto obligado a preguntarle por la crisis de los cribados. Sobre dicha crisis, lo que dicho el presidente del PP andaluz es que cree que "hemos salido reforzados" y ha vuelto a insistir en ese plan de profunda renovación que ya ha anunciado para el Sistema Andaluz de Salud (SAS). Un sistema, ha agregado, "que ha quedado obsoleto, que es poco transparente y poco flexible".