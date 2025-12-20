Juanma Moreno admite su admiración a Julio Anguita por ser "coherente con su estilo de vida"

En una charla junto al deportista cordobés Cisco García, que ha durado en torno a una hora y que ha estado llena de cargos del PP y militantes, el presidente de la Junta y de los populares andaluces, Juanma Moreno, ha hablado de su libro, Manual de convivencia, desde las dos perspectivas que quedan recogidas en el mismo: la trayectoria política y la vida personal. El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha sido el escenario elegido para una conversación donde Moreno no se ha dejado casi nada por contar y donde ha desvelado, como hace en el propio libro, que hay dos políticos que están "en la otra orilla ideológica", pero a los que "respeto y admiro".

Se trata de Julio Anguita y de Pepe Mujica, de los que habla en Manual de convivencia y sobre los que ha dicho este sábado en Córdoba que eran "coherentes en su estilo de vida y su forma de ser". Moreno ha recordado su etapa como teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Málaga para hablar sobre Anguita. Las elecciones, ha rememorado, dejaron un resultado que a IU y PSOE (el primero sacó más votos que el segundo) les valía para gobernar en coalición. Sin embargo, ha apuntado, "Anguita se negó a que hubiera gobierno" y a pactar con los socialistas, "dejó sin alcaldía a Málaga y a otras ciudades".

Público asistente a la presentación del libro de Juanma Moreno. / A. J. GONZÁLEZ

La vía andaluza

La vía andaluza, que subtitula el libro de Moreno, ha abierto la conversación entre deportista y político. Moreno ha vuelto a hablar de esa serenidad y esa calma que entiende que está imprimiendo a la política desde el Gobierno andaluz. "Los andaluces, en líneas generales, tenemos una manera de entender la política de forma serena. Nos gusta la convivencia, no nos gustan la bronca ni los insultos", ha reseñado el presidente del PP andaluz. Lo que quiere trasladar con Manual de convivencia, según ha manifestado, es "que se puede hacer política sin ser maleducado ni faltar el respeto al adversario".

Moreno, que aparte de Anguita y Mujica ha hablado de otros políticos que admira como Mariano Rajoy (al que ha llegado a imitar, despertando las risas y los aplausos del público) o Alberto Núñez Feijóo, también ha hecho referencia al "ambiente de crispación política" que cree que existe en España desde hace tiempo. "A mí no me gusta, el ambiente crispado no suma. Las sociedades avanzan cuando conseguimos empujar todos en la misma dirección", ha dicho, para añadir que en este panorama "hay figuras políticas que son polarizadoras".