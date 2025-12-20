Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 20 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Música
Concierto ‘Así canta Jerez en Navidad’
La Navidad suena a Jerez. El espíritu más puro de las zambombas jerezanas se une en un espectáculo dirigido por el gran Luis de Perikín, acompañado por un elenco de artistas. Palmas, compás, villancicos y mucho arte en un show que emociona y contagia alegría. Localidades: De 30 a 45 €.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Menéndez Pidal, s/n.
17.30 horas.
Música
Espectáculo ‘Viana canta en Navidad’
El programa Viana en Navidad llena el Palacio de Viana de tradición, música y actividades para toda la familia. A las 11:00, actuarán la Escolanía Profesional de Córdoba; a las 12:00, la Agrupación Musical Noches de mi Ribera, y a las 13:00 horas tendrá lugar el espectáculo Navidad en Córdoba.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Rejas de Don Gome.
Desde las 11.00 horas.
Poesía
Recital en el conjunto arqueológico Madinat al-Zahra
Con motivo de el Día de la Lectura en Andalucía y el Día Mundial de la Lengua Árabe, el conjunto arqueológico Madinat al-Zahra conmemorará con una lectura poética acompañada de música de guitarra, de obras de autores andalusíes que escribieron, originalmente, en lengua árabe. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Conjunto arqueológico Madinat al-Zahra.
Carretera de Palma del Río, Km. 5,5.
12.00 horas.
Navidad
Visitas temáticas ‘Ecos de Navidad en el museo’
El museo de Bellas Artes celebra la Navidad con un variado programa que incluye visitas temáticas, un concierto y talleres en familia. Hoy sábado habrá una visita temática con recorridos por obras de autores cordobeses (siglos XVI-XVIII) relacionadas con escenas previas al nacimiento de Jesús. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
11.00 horas.
Otoño en las iglesias Fernandinas
Concierto extraordinario de Navidad
La Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba interpretará el Magnificat en Re mayor BWV 243, J.S. Bach y Gloria de la Gran Misa en Do Menor, KV 427, W.A. Mozart, bajo la dirección de Clemente Mata. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Santa Iglesia Catedral.
Cardenal Herrero, 1.
19.00 horas.
A jugar a la casa
Sesión con el juego ‘Festival jugamos todos’
El programa A jugar a la casa dedica su sesión al juego de cartas Festival jugamos todos, de Jesús Torres Castro.
CÓRDOBA. Casa de la Juventud.
Campo Madre de Dios, s/n.
23.00 horas.
Navidad
‘Mapping. Espectáculo de luz y sonido’
La plaza de la Corredera acogerá la proyección videomapping La luz de la Navidad., con pases a las 19:00, 19:30 y 20:00horas.
CÓRDOBA. Plaza de la Corredera.
Desde las 19.00 horas.
Música
Pasacalles ‘Zambombas y Campanilleros de la Provincia’
Dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Córdoba habrá un pasacalles del grupo Zambomba de Almedinilla desde el Puente Romano a la calle Cruz Conde esquina Ronda de los Tejares.
CÓRDOBA. Puente Romano.
20.30 horas.
Navidad en el taurino
Se presenta ‘Los cinco Califas de Córdoba’
Se presenta el parchís Los cinco Califas de Córdoba precedido, a las 11.30 horas, de un desayuno taurino con café, anís, mantecados, roscos de vino y pastel cordobés. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Museo Municipal Taurino.
Plaza de Maimónides.
11.30 y 12.00 horas.
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
- Aucorsa y el Consorcio de Transportes mantendrán los descuentos en los autobuses urbanos e interurbanos de Córdoba a partir del 1 de enero
- Un paso más para un nuevo hotel en Córdoba: el cuatro estrellas de la antigua Aduana sigue adelante