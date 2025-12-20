Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 20 de diciembre de 2025

Música

Concierto ‘Así canta Jerez en Navidad’

La Navidad suena a Jerez. El espíritu más puro de las zambombas jerezanas se une en un espectáculo dirigido por el gran Luis de Perikín, acompañado por un elenco de artistas. Palmas, compás, villancicos y mucho arte en un show que emociona y contagia alegría. Localidades: De 30 a 45 €.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Menéndez Pidal, s/n. 17.30 horas.

Música

Espectáculo ‘Viana canta en Navidad’

El programa Viana en Navidad llena el Palacio de Viana de tradición, música y actividades para toda la familia. A las 11:00, actuarán la Escolanía Profesional de Córdoba; a las 12:00, la Agrupación Musical Noches de mi Ribera, y a las 13:00 horas tendrá lugar el espectáculo Navidad en Córdoba.

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Rejas de Don Gome. Desde las 11.00 horas.

Poesía

Recital en el conjunto arqueológico Madinat al-Zahra

Con motivo de el Día de la Lectura en Andalucía y el Día Mundial de la Lengua Árabe, el conjunto arqueológico Madinat al-Zahra conmemorará con una lectura poética acompañada de música de guitarra, de obras de autores andalusíes que escribieron, originalmente, en lengua árabe. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Conjunto arqueológico Madinat al-Zahra. Carretera de Palma del Río, Km. 5,5. 12.00 horas.

Navidad

Visitas temáticas ‘Ecos de Navidad en el museo’

El museo de Bellas Artes celebra la Navidad con un variado programa que incluye visitas temáticas, un concierto y talleres en familia. Hoy sábado habrá una visita temática con recorridos por obras de autores cordobeses (siglos XVI-XVIII) relacionadas con escenas previas al nacimiento de Jesús. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro, 1. 11.00 horas.

Otoño en las iglesias Fernandinas

Concierto extraordinario de Navidad

La Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba interpretará el Magnificat en Re mayor BWV 243, J.S. Bach y Gloria de la Gran Misa en Do Menor, KV 427, W.A. Mozart, bajo la dirección de Clemente Mata. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Santa Iglesia Catedral. Cardenal Herrero, 1. 19.00 horas.

A jugar a la casa

Sesión con el juego ‘Festival jugamos todos’

El programa A jugar a la casa dedica su sesión al juego de cartas Festival jugamos todos, de Jesús Torres Castro.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud. Campo Madre de Dios, s/n. 23.00 horas.

Navidad

‘Mapping. Espectáculo de luz y sonido’

La plaza de la Corredera acogerá la proyección videomapping La luz de la Navidad., con pases a las 19:00, 19:30 y 20:00horas.

CÓRDOBA. Plaza de la Corredera. Desde las 19.00 horas.

Música

Pasacalles ‘Zambombas y Campanilleros de la Provincia’

Dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Córdoba habrá un pasacalles del grupo Zambomba de Almedinilla desde el Puente Romano a la calle Cruz Conde esquina Ronda de los Tejares.

CÓRDOBA. Puente Romano. 20.30 horas.

Navidad en el taurino

Se presenta ‘Los cinco Califas de Córdoba’

Se presenta el parchís Los cinco Califas de Córdoba precedido, a las 11.30 horas, de un desayuno taurino con café, anís, mantecados, roscos de vino y pastel cordobés. La entrada es libre hasta completar el aforo.