Los fallecidos en Córdoba el sábado 20 de diciembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 21 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Araceli Espejo Martín

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Fernando García Sánchez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Paula Sánchez Luna

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Francisco Fernández López

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.