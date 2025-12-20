Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 20 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 21 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Araceli Espejo Martín
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Fernando García Sánchez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Paula Sánchez Luna
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Francisco Fernández López
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
- Aucorsa y el Consorcio de Transportes mantendrán los descuentos en los autobuses urbanos e interurbanos de Córdoba a partir del 1 de enero
- Un paso más para un nuevo hotel en Córdoba: el cuatro estrellas de la antigua Aduana sigue adelante