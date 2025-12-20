Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería de NavidadJuanma MorenoIncendio mortal AguilarOlivarMaterno InfantilChinalesMercadonaEl tiempoNavidad en la calle
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 20 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 21 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Araceli Espejo Martín

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Fernando García Sánchez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Paula Sánchez Luna

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Francisco Fernández López

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
  2. Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
  3. El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
  4. Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
  5. Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
  6. Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
  7. Aucorsa y el Consorcio de Transportes mantendrán los descuentos en los autobuses urbanos e interurbanos de Córdoba a partir del 1 de enero
  8. Un paso más para un nuevo hotel en Córdoba: el cuatro estrellas de la antigua Aduana sigue adelante

Los fallecidos en Córdoba el sábado 20 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El Museo Taurino celebra la Navidad con un desayuno 'torero' y el parchís Los Cinco Califas de Córdoba

El Museo Taurino celebra la Navidad con un desayuno 'torero' y el parchís Los Cinco Califas de Córdoba

La Navidad se apodera de Córdoba y la llena de espectáculo, música y magia

La Navidad se apodera de Córdoba y la llena de espectáculo, música y magia

El Ayuntamiento de Córdoba entrega los premios del Concurso de Dibujos y Postales Navideñas

Córdoba celebra una misa para despedir a Antonio Fernández Díaz 'Fosforito'

Córdoba celebra una misa para despedir a Antonio Fernández Díaz 'Fosforito'

La Agrupación de Cofradías de Córdoba pone en marcha este lunes una colecta de sangre

La Agrupación de Cofradías de Córdoba pone en marcha este lunes una colecta de sangre

Juanma Moreno: "Lo que pase en Extremadura nos condicionará un poco a todos"

Juanma Moreno: "Lo que pase en Extremadura nos condicionará un poco a todos"
Tracking Pixel Contents