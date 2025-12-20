Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se distribuye este domingo de forma gratuita con cada ejemplar del periódico

Diario CÓRDOBA publica la primera edición de su anuario sobre el cultivo del olivar

En 96 páginas analiza la situación de aceite de oliva en la provincia, superficie, relevancia y valor económico, entre otros contenidos de interés

Portada y páginas interiores de la publicación.

Portada y páginas interiores de la publicación. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El aceite de oliva se ha convertido en una de las producciones alimentarias de referencia de Córdoba y en el producto más exportado en la provincia de Córdoba, con unos ingresos de 895,78 millones de euros en 2025. En la campaña 2024/25 se produjeron en Córdoba 291.731 toneladas de aceite de oliva, siendo la provincia española, tras Jaén, con el registro más alto.

Además, Córdoba es la provincia española con mayores reconocimientos por la calidad del aceite de oliva, gracias al impulso experimentado en las últimas dos décadas por las almazaras incluidas en las cuatro denominaciones de origen (Baena, Priego, Lucena y Montoro-Adamuz) y al resto del sector productivo cordobés.

Recogida de la aceituna en un olivar de sierra en Los Pedroches.

Recogida de la aceituna en un olivar de sierra en Los Pedroches. / Rafa Sánchez

Nueva publicación de Diario CÓRDOBA

Atendiendo a la relevancia del sector del aceite de oliva y del olivar para la provincia, Diario CÓRDOBA, que es un medio especializado en información agraria y en el sector del aceite de oliva, distribuye este domingo 21 de diciembre la primera edición de ‘El cultivo del olivar en Córdoba 2025’.

Esta publicación se entregará este domingo de forma gratuita con la compra de cada ejemplar de Diario CÓRDOBA, consta de 96 páginas y se sitúa en línea con otros productos editoriales especializados, elaborados por Diario CÓRDOBA en los últimos años, como son el ‘Anuario Agroalimentario’, el ‘Anuario Económico’, la ‘Guía de Almazaras’ o la ‘Guía de Productos Gourmet’.

La coordinación de esta publicación ha corrido a cargo del jefe de Publicaciones de Diario CORDOBA, Francisco Expósito, y en sus contenidos han colaborado un grupo de periodistas y fotoperiodistas, así como diversos expertos en el ámbito del olivar. Patrocina este anuario Diputación de Córdoba, Universidad de Córdoba, Caja Rural del Sur, ITEA y Dcoop.

Producción de aceite en una almazara de la provincia de Córdoba.

Producción de aceite en una almazara de la provincia de Córdoba. / AJ. GONZÁLEZ

Analiza su repercusión económica e incluye una guía empresarial

Esta nueva publicación analiza la situación de aceite de oliva en la provincia, superficie, relevancia y valor económico, pero también las previsiones para el nuevo ejercicio, así como la importancia para la generación de empleo. Asimismo, recoge el estudio de cuáles son los grandes municipios olivareros de la provincia, el crecimiento del mercado exterior del aceite de oliva, el impulso de la calidad y su atractivo turístico.

El último bloque de este anuario del cultivo del olivar en Córdoba contempla a su vez una guía empresarial con un escaparate de productos destacados y un análisis de una treintena de almazaras, además de incluir un directorio de las almazaras existentes en la provincia de Córdoba, con los principales datos para su localización.

Por otro lado, todos los contenidos de ‘El cultivo del olivar en Córdoba 2025’ se publicarán igualmente en la edición digital de Diario CÓRDOBA.

