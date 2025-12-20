Córdoba cuenta con más opciones que nunca para viajar esta Navidad

Por carretera, por ferrocarril... y también por aire. Los cordobeses afrontan estas Navidades con el mayor abanico de opciones de viaje de los últimos años, una situación inédita que amplía de forma notable las posibilidades de movilidad tanto para escapadas cortas como para desplazamientos de larga distancia. A la oferta habitual por carretera se suman el refuerzo de las frecuencias de alta velocidad, una mayor intermodalidad ferroviaria y, como principal novedad, la puesta en marcha de vuelos directos desde el aeropuerto de Córdoba a Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Este nuevo escenario convierte a la capital cordobesa en un punto de partida mucho más competitivo, situándola a un solo enlace de prácticamente cualquier destino europeo y de las principales capitales de América, África y Asia, algo impensable hace apenas unos años.

Viajar sin escalas: los destinos a los que puedes llegar desde Córdoba en AVE y avión. / Ramón Azañón

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

Oferta ferroviaria

En el ámbito ferroviario, la estación de Córdoba consolida su papel como uno de los grandes nodos del sur peninsular. La ciudad cuenta con conexiones directas de alta velocidad con Granada, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Madrid, Ciudad Real, Puertollano, Tarragona, Lleida, Huesca y Calatayud, lo que permite desplazamientos rápidos tanto dentro de Andalucía como hacia el levante y el nordeste peninsular.

Para estas fechas además, Renfe ofrece más de 267.000 plazas en los trenes que conectan Madrid con Córdoba y Sevilla, y 238.000 plazas en las conexiones con Córdoba, Málaga y Granada, para viajar en los diferentes servicios de alta velocidad y larga distancia.

Asimismo, en el corredor Barcelona-Sevilla/Málaga/Granada/ Córdoba se ofrecerán 83.500 plazas, mientras que la línea Valencia-Sevilla contará con 18.250 plazas. Más allá de la alta velocidad, Córdoba mantiene servicios ferroviarios de larga distancia que conectan directamente con ciudades como Jaén, Huelva o Cádiz, además de otros municipios del resto del país, una alternativa que sigue siendo utilizada por quienes priorizan precios más ajustados o trayectos intermedios. Por su parte, los trenes de larga distancia que efectúan el trayecto Madrid-Cádiz-Huelva-Córdoba/Badajoz/Almería/Algeciras dispondrán de cerca de 134.900 plazas.

Volar desde Córdoba

La gran novedad de estas fiestas es que, por primera vez, Córdoba cuenta con vuelos directos desde su aeropuerto durante la campaña navideña, un hito largamente esperado. Las conexiones con Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria suponen un salto cualitativo para la movilidad aérea de la provincia y abren la puerta a una red internacional mucho más amplia.

Torre de control del aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

A través del aeropuerto de la Ciudad Condal, los cordobeses tienen acceso a 189 destinos, según Aena, entre ellos las principales capitales europeas y grandes metrópolis de otros continentes como Nueva York, Pekín, Ciudad de México o Buenos Aires. Esto permite realizar viajes de largo recorrido con una sola escala y tiempos competitivos.

La conexión con Las Palmas de Gran Canaria, operada por Binter los martes y sábados, ofrece además acceso a 149 destinos, con el valor añadido de que el billete incluye vuelo de conexión gratuito a cualquiera de las islas del archipiélago canario, facilitando tanto los desplazamientos familiares como el turismo interinsular.

No es tiempo de viajes

Pese a este contexto favorable, desde la agencia de viajes Calahorra, Ana María Maestre apunta a que está siendo una temporada «muy tranquila», incluso «más que el año pasado». Según explica, muchos cordobeses «no tienen los viajes entre sus prioridades» en estas fechas y prefieren destinar el gasto a «regalos, ropa o comida», ya que «muchos ya viajaron durante el puente de la Constitución».

Una avioneta tras despegar del aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Entre quienes sí optan por salir fuera, destacan los destinos de Canarias y el Caribe, para los que la nueva conexión aérea desde Córdoba supone un impulso significativo. En ambos casos, predominan estancias de entre una y dos semanas y un perfil de viajeros familiares que buscan «desconectar por completo durante las vacaciones».

También se mantienen los viajes europeos de cuatro o cinco días, «sin sacrificar Nochebuena ni Nochevieja», con destinos muy demandados como Praga, Roma, Berlín o Alsacia (Francia), especialmente por el atractivo de sus mercados navideños. En cuanto a destinos emergentes, Maestre señala Turquía y Egipto, aunque recuerda que «no es la época más popular para viajar» en general.