Cultura
Córdoba celebra una misa para despedir a Antonio Fernández Díaz 'Fosforito'
La peña del cantaor organizó la ceremonia, a la que asistieron la viuda e hijos del maestro de Puente Genil
La iglesia conventual de San Agustín en Córdoba ofreció ayer una misa en honor a Antonio Fernández Díaz Fosforito, hijo adoptivo de la ciudad, fallecido el pasado 13 de noviembre a los 93 años en Málaga, donde residía con su familia desde hacía años.
Aunque el funeral y entierro del cantaor tuvo lugar en la ciudad vecina y parte de sus restos mortales descansan en su Puente Genil natal, la peña cultural flamenca Fosforito de Córdoba convocó ayer a esta misa en homenaje al flamenco, cuando se cumple un mes de su muerte, a la que acudieron su esposa, hijos, familiares, y numerosos amigos y admiradores del genial artista flamenco, referente de muchas generaciones de artistas.
Entre los presentes, también acudieron políticos como el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, o la exalcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar.
