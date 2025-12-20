Córdoba celebra una misa para despedir a Antonio Fernández Díaz 'Fosforito'

La iglesia conventual de San Agustín en Córdoba ofreció ayer una misa en honor a Antonio Fernández Díaz Fosforito, hijo adoptivo de la ciudad, fallecido el pasado 13 de noviembre a los 93 años en Málaga, donde residía con su familia desde hacía años.

Misa por Antonio Fernández Díaz 'Fosforito'. / Chencho Martínez

Aunque el funeral y entierro del cantaor tuvo lugar en la ciudad vecina y parte de sus restos mortales descansan en su Puente Genil natal, la peña cultural flamenca Fosforito de Córdoba convocó ayer a esta misa en homenaje al flamenco, cuando se cumple un mes de su muerte, a la que acudieron su esposa, hijos, familiares, y numerosos amigos y admiradores del genial artista flamenco, referente de muchas generaciones de artistas.

Rosa Aguilar saluda a la viuda de Fosforito. / Chencho Martínez

Entre los presentes, también acudieron políticos como el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, o la exalcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar.