Educación e Infancia
El Ayuntamiento de Córdoba entrega los premios del Concurso de Dibujos y Postales Navideñas
Casi 800 escolares de Educación Primaria y Educación Especial han participado en la tercera edición del certamen
La delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado esta mañana, en el salón de plenos, el acto de entrega de premios de la tercera edición del Concurso de Dibujos y Postales Navideñas, organizado junto a El Corte Inglés, en el que han participado casi 800 escolares de Educación Primaria y Educación Especial.
La iniciativa tiene el objetivo de fomentar la creatividad artística entre los alumnos, fomentando su capacidad para vincular la Navidad con elementos turísticos, patrimoniales y representativos de Córdoba.
Dos premios en cada ciclo
Los premios,organizados por ciclos educativos y consistentes en vales para material didáctico de 300 euros para los primeros premios y 200 euros para los segundos, han sido otorgados a los siguientes escolares:
Primer Ciclo de Educación Primaria
Primer premio: Macarena Gómez Pastor (1.º de Primaria, CEIP Los Califas) y segundo premio: Máximo Ramos Salmerón (2.º de Primaria, CDP Córdoba)
Segundo Ciclo de Educación Primaria
Primer premio: Fabiola Carrasco Jiménez (4.º de Primaria, CDP La Milagrosa) y segundo premio: Araceli Cerezo Viso (3.º de Primaria, CEIP Juan de Mena)
Tercer Ciclo de Educación Primaria
Primer premio: Lola García Mora (6.º de Primaria, CDP Córdoba) y segundo premio: Julia Ramírez Fernández (6.º de Primaria, CEIP Colón).
Premio Especial al centro con mayor participación
CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, que recibirá un vale de 250 euros para material didáctico.
El jurado presidido por la delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, junto a las técnicas de la delegación Rocío Peinazo y Josefa Jurado, ha otorgado también diversas menciones especiales a escolares de centros como el CEIP Hernán Ruiz, CDP Santa Victoria, CDP El Encinar, CEIP Ciudad Jardín y Ahlzahir, entre otros, en reconocimiento a la calidad de su trabajo.
La delegada ha afirmado que “este concurso demuestra el enorme talento y sensibilidad artística de nuestros niños y niñas, y nos permite descubrir cómo es la Navidad en Córdoba desde sus ojos. Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando iniciativas como esta, que fomenten la creatividad y la educación en valores, porque los niños y niñas son el futuro de nuestra ciudad”.
Exposición en El Corte Inglés
Con el objetivo de acercar las creaciones de los alumnos a la ciudadanía, se han seleccionado 150 dibujos, 50 por cada centro educativo, que estarán expuestos en El Corte Inglés Ronda de Córdoba desde el 22 hasta el 30 de diciembre.
