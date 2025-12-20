Solidaridad
La Agrupación de Cofradías de Córdoba pone en marcha una colecta de sangre
La iniciativa se celebrará el lunes 22 de diciembre en la Fundación Caja Rural del Sur
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, a través de su Vocalía de Caridad, continúa impulsando iniciativas que ponen de manifiesto el auténtico sentido cristiano de estas fechas tan señaladas. En esta ocasión, y bajo la coordinación de Manuel Luque, vocal de Caridad de la Agrupación, se pone en marcha una nueva acción solidaria: la Colecta de Sangre de las Hermandades de Córdoba.
Esta iniciativa invita tanto a cofrades como al conjunto de los cordobeses a participar en un gesto sencillo pero de gran trascendencia humana y cristiana: donar sangre para dar vida. Un acto de generosidad que se convierte «en una forma concreta de compartir esperanza y ayudar al prójimo».
La colecta se celebrará el lunes 22 de diciembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas, en la Fundación Caja Rural del Sur, situada en la avenida de la Libertad, 1, frente a los Llanos del Pretorio
El máximo ente cofrade de la ciudad anima a la participación activa en esta colecta, con el objetivo de «convertir estas fiestas en un verdadero tiempo de solidaridad, encuentro y compromiso cristiano».
