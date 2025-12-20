La Agrupación de Cofradías de Córdoba pone en marcha una colecta de sangre

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, a través de su Vocalía de Caridad, continúa impulsando iniciativas que ponen de manifiesto el auténtico sentido cristiano de estas fechas tan señaladas. En esta ocasión, y bajo la coordinación de Manuel Luque, vocal de Caridad de la Agrupación, se pone en marcha una nueva acción solidaria: la Colecta de Sangre de las Hermandades de Córdoba.

Esta iniciativa invita tanto a cofrades como al conjunto de los cordobeses a participar en un gesto sencillo pero de gran trascendencia humana y cristiana: donar sangre para dar vida. Un acto de generosidad que se convierte «en una forma concreta de compartir esperanza y ayudar al prójimo».

La colecta se celebrará el lunes 22 de diciembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas, en la Fundación Caja Rural del Sur, situada en la avenida de la Libertad, 1, frente a los Llanos del Pretorio

El máximo ente cofrade de la ciudad anima a la participación activa en esta colecta, con el objetivo de «convertir estas fiestas en un verdadero tiempo de solidaridad, encuentro y compromiso cristiano».