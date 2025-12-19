Al-Zahara reclama al Ayuntamiento de Córdoba un aumento del presupuesto para Participación Ciudadana

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba partidas presupuestarias suficientes en materia de Participación Ciudadana y la creación de una partida específica para las asociaciones vecinales, que permita reconocer de forma estable “el trabajo constante que desarrollan las asociaciones vecinales en los barrios de la ciudad”.

Así lo ha trasladado la junta directiva de la federación, presidida por Isa Sereno, que viene reiterando esta demanda al Consistorio en distintas ocasiones. Al-Zahara recuerda que la reivindicación ha sido planteada al delegado municipal de Participación Ciudadana, a quien la federación reconoce su “disposición al diálogo” y agradece su atención, si bien insiste en la necesidad de avanzar en soluciones concretas en el ámbito presupuestario.

Trabajo diario de las asociaciones vecinales

La presidenta de la federación ha subrayado que las asociaciones vecinales trabajan de forma continua durante todo el año, impulsando actividades, proyectos y acciones que contribuyen directamente a la mejora de la ciudad y de la calidad de vida de la ciudadanía. “No se trata de actuaciones puntuales ni ligadas a momentos concretos, sino de un trabajo sostenido, comprometido y permanente en los barrios”, insiste Al-Zahara.

En este contexto, la federación considera "imprescindible" que el Ayuntamiento de Córdoba reconozca esta labor voluntaria y constante mediante una financiación "adecuada, estable y suficiente", que permita a las asociaciones vecinales planificar su actividad a medio y largo plazo, mantener los proyectos existentes y ampliar nuevas iniciativas, “sin depender de convocatorias puntuales o insuficientes”.

Al-Zahara ha reiterado, además, su compromiso con la participación ciudadana como "uno de los pilares fundamentales para construir una ciudad más justa, cohesionada y participativa”, y ha asegurado que seguirá defendiendo los recursos necesarios para que el movimiento vecinal pueda continuar desempeñando su "papel esencial" en Córdoba.