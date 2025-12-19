Vuelve la lluvia y el frío a Córdoba en el penúltimo fin de semana del año

Lluvia y descenso de las temperaturas marcarán el penúltimo fin de semana del año en Córdoba capital, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para este sábdo se esperan cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente durante la mañana. Las temperaturas bajarán tanto en las mínimas como en las máximas. El domingo, el tiempo será más inestable, con lluvias de mayor intensidad y persistencia a lo largo de la jornada y cielos muy nubosos. Los termómetros continuarán en descenso.

Las precipitaciones se mantendrán, al menos, hasta el martes 23, jornada en la que se espera una ligera recuperación térmica tras un lunes especialmente frío, con máximas en torno a los 11 grados y mínimas que podrían rozar el grado.