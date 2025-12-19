El tiempo
Vuelve la lluvia y el frío a Córdoba en el penúltimo fin de semana del año
Las precipitaciones continuarán hasta, al menos, el próximo martes según la Aemet
Lluvia y descenso de las temperaturas marcarán el penúltimo fin de semana del año en Córdoba capital, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Para este sábdo se esperan cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente durante la mañana. Las temperaturas bajarán tanto en las mínimas como en las máximas. El domingo, el tiempo será más inestable, con lluvias de mayor intensidad y persistencia a lo largo de la jornada y cielos muy nubosos. Los termómetros continuarán en descenso.
Las precipitaciones se mantendrán, al menos, hasta el martes 23, jornada en la que se espera una ligera recuperación térmica tras un lunes especialmente frío, con máximas en torno a los 11 grados y mínimas que podrían rozar el grado.
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026