La urbanización del parque empresarial junto a la Base Logística empezará en el primer trimestre de 2026

Las obras de urbanización del parque empresarial que se levantará junto a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en La Rinconada, en Córdoba capital, comenzarán en el primer trimestre del año que viene. Según han informado a este periódico fuentes que conocen de cerca el proceso, el contrato de esas obras se ha adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial y Rialsa, que tendrán 26 meses para ejecutar los trabajos.

Más allá del desarrollo económico e industrial que supondrá para la zona que se levante este polígono empresarial, la urbanización de los terrenos donde se ubicará es clave para la propia Base Logística. En este caso, la urbanización del polígono, es decir, la preparación de los terrenos para luego poder construir los edificios, tiene que estar acabada para cuando termine la construcción de los edificios de la Base (una fase que está ahora en licitación). La razón, los servicios de los que se nutrirá el proyecto del Ministerio de Defensa vienen directamente de esta obra.

El proceso

Estas obras de urbanización del polígono empresarial han tenido que licitarse dos veces. En una primera ocasión los trabajos salieron a concurso en junio de este año y el proceso para adjudicarlos estaba bastante avanzado, sin embargo, se decidió licitarlos de nuevo para actualizar los precios al alza. En este caso, se sumaron ocho millones de euros más al presupuesto base de licitación, que ha terminado alcanzando los 56 millones con los impuestos incluidos.

Terreno ya urbanizado de La Rinconada donde irá la BLET. / MANUEL MURILLO

Las obras

Ahora, la UTE formada por Ferrovial y Rialsa deberá urbanizar los terrenos del parque empresarial que irá junta a la Base y cuyos servicios urbanísticos surtirán a los propios edificios del edificio militar. Los terrenos de la Base, cabe recordar, ya están urbanizados y vallados, a la espera de engancharse a los servicios (como luz y agua) que preste el propio parque una vez estén urbanizados.

La urbanización del parque no será la única obra que habrá que desarrollar en el terreno. En total, son seis proyectos que se van a licitar de manera independiente. El primero, el de más entidad, es el de la urbanización, que reduce los plazos de ejecución iniciales, de 36 a 26 meses.

La junta de compensanción de los terrenos también tiene pendiente encargar el enlace con la carretera (7,6 millones); una subestación de 80 megavatios que se licitará por ocho millones; el proyecto de abastecimiento y saneamiento, la instalación de las tuberías, que eso llegará hasta Alcolea y que costará otros ocho millones; la construcción de un depósito que se va a colocar en un cerro enfrente de la Base, que son 3,5 millones, y una depuradora que va a dar servicio no solo a la urbanización, sino al polígono del Aceite y al Cerro de los Ángeles, que costará otros 3,5 millones.