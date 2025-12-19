Urbanismo lanza el concurso de ideas para diseñar el futuro parque de bomberos de Córdoba

El consejo rector que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto celebrar la semana que viene aprobará el concurso de proyectos con intervención de jurado para la redacción del proyecto del nuevo parque central de bomberos. Lo que busca el Ayuntamiento, según se explicó en su día, es que el edificio sea un referente nacional de "modernidad y funcionalidad" desde el punto de vista arquitectónico.

El nuevo parque, que se ubicará en la Alameda del Obispo (al lado del Ifapa), cuadruplicará en extensión al que actualmente está en funcionamiento en la avenida de los Custodios (el parque central tiene unos 3.800 metros cuadrados) y cuando se construya dará servicio a la zona oeste de Córdoba (incluidos los nuevos barrios).

El concurso de ideas

En cuanto al concurso que lanza Urbanismo, se tendrán en cuenta varios criterios a la hora de la valoración por parte del jurado. Lo que más puntuará será la calidad arquitectónica de la propuesta, la adecuación del diseño a las exigencias del programa funcional del espacio y los valores culturales, naturales y medioambientales, estos tres requisitos se puntuarán con hasta 35 puntos cada uno. Además, también se tendrá en cuenta la viabilidad técnica, económica y constructiva de la propuesta, que se valorará con un máximo de 15 puntos.

Ubicación del futuro parque de bomberos. / CÓRDOBA

El participante cuya propuesta resulte ganadora obtendrá como premio la adjudicación del contrato de servicios.

Las obras

Urbanismo estima que la construcción de este nuevo parque de bomberos costará algo más de siete millones de euros. En cuanto a la redacción del proyecto (que saldrá de este concurso de ideas), el presupuesto que se destinará rondará los 700.000 euros.

Así será el futuro parque

El futuro parque de bomberos dispondrá de zonas de intervención, formación y gimnasio, así como de zonas para el descanso del personal y oficinas. Supondrá un salto de calidad respecto a las actuales instalaciones, sobre todo si se tiene en cuenta que ha quedado obsoleto y mal situado.

Bomberos de Córdoba, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

El diseño preliminar contempla una cubierta fotovoltaica de 350 kW para autoconsumo; un sistema de captación de aguas pluviales para uso en pruebas hidráulicas y riego de zonas verdes y una certificación Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology, método internacional líder para evaluar y certificar la sostenibilidad ambiental de edificios) como estándar mínimo.