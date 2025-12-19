La Universidad de Córdoba aprueba un presupuesto de 216,1 millones de euros para 2026, un 4,95 % más que el año anterior

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado este viernes su última sesión ordinaria del año, marcada por la aprobación del presupuesto para 2026, que alcanzará los 216,1 millones de euros, un 4,95% más que el ejercicio anterior. Junto a las cuentas, el órgano colegiado dio luz verde a un amplio paquete de acuerdos en materia de investigación, planificación académica, personal y normativa universitaria, además de aprobar varias distinciones institucionales.

El proyecto de presupuesto, que será remitido ahora al Consejo Social para su aprobación definitiva, se orienta a garantizar la sostenibilidad económica de la institución y la continuidad de sus principales líneas estratégicas en un contexto de crecimiento de los costes estructurales del sistema universitario público. Del total, el capítulo de personal concentra la mayor partida, con 133,24 millones de euros, un 6,74% más que en 2025. Este incremento permitirá consolidar derechos retributivos, asumir subidas salariales legales y mantener las políticas de estabilización y promoción tanto del Personal Docente e Investigador (PDI) como del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas).

En el apartado de ingresos, la financiación procedente de la Junta de Andalucía alcanzará los 149,65 millones de euros, un 3,93% más, en el marco del modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas. La investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento mantienen un papel central en las cuentas, con una dotación global de 32,78 millones de euros, mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios se reducen un 3,24% gracias a políticas de contención y eficiencia.

Uno de los capítulos que más crece es el de inversiones, que alcanza los 4,18 millones de euros, un 64,4% más que en 2025, debido principalmente a la inclusión de la obra de reurbanización del campus de Rabanales, integrada en el Plan Extraordinario de Inversiones del sistema universitario andaluz.

Distinciones institucionales

Durante la sesión, el Consejo de Gobierno aprobó la concesión de las distinciones Tomás de Aquino a Emproacsa, Caja Rural del Sur y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, en reconocimiento a su colaboración continuada con la UCO y su contribución al desarrollo del territorio. Asimismo, se acordó otorgar la Medalla de Oro con Cinta Añil de la Universidad de Córdoba al Hospital Universitario Reina Sofía, con el que la institución mantiene una estrecha relación en docencia e investigación desde hace más de cuatro décadas, coincidiendo además con el 50 aniversario del centro hospitalario en 2026.

Impulso a la investigación

En materia de investigación, el consejo aprobó el Plan Propio de Investigación 2026, dotado con cerca de 2,8 millones de euros, que mantiene el mismo volumen presupuestario que el año anterior. El plan se articula en torno al apoyo a los grupos de investigación, la formación y promoción del personal investigador y acciones complementarias para la internacionalización y la divulgación científica. Junto a este documento, se dio luz verde a un programa estratégico de apoyo a los proyectos de investigación para el periodo 2026-2030 y a un plan piloto de financiación plurianual de grupos de investigación, con el objetivo de mejorar la estabilidad y la planificación económica.

Calendarios y planificación académica

El Consejo también aprobó el calendario académico oficial para el curso 2026/27 y el calendario laboral del PTGAS para 2026. En los estudios de Grado, el periodo lectivo se desarrollará entre septiembre de 2026 y junio de 2027, con una actividad docente de 40 semanas. Asimismo, se fijaron los periodos lectivos de Máster y Doctorado y se regularon las convocatorias de exámenes ordinarias y extraordinarias.

Otros acuerdos

La sesión incluyó además la aprobación de perfiles de plazas de profesorado asociado, modificaciones reglamentarias en materia docente e investigadora, acuerdos relativos a estudios de Grado, Máster y Doctorado, y la ratificación de diversos convenios.

Con este conjunto de decisiones, la Universidad de Córdoba cierra el año reforzando su planificación económica y académica, con especial atención a la investigación, la estabilidad del personal y la modernización de la gestión universitaria.