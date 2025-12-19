Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 19 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El aumento de la demanda de VPO, la previsión del inicio de las obras del parque empresarial junto a la BLET y la bajada del precio de los combustibles marcan la agenda informativa en Córdoba

Operarios cubren con arena los restos de la ronda Norte.

Operarios cubren con arena los restos de la ronda Norte. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La actualidad cordobesa se mueve hoy entre la creciente demanda de acceso a vivienda protegida, el impulso a un nuevo polo económico ligado a la Base Logística del Ejército y el alivio que llega al bolsillo de los conductores. Más de 8.000 personas esperan en la capital una vivienda de protección oficial, una demanda que no deja de crecer y que vuelve a poner el foco en las políticas públicas de vivienda. Al mismo tiempo, Córdoba da un paso clave para su desarrollo industrial con el inicio inminente de las obras de urbanización del parque empresarial de La Rinconada, imprescindible para el funcionamiento de la futura Base Logística. Y, en el día a día, los precios de los combustibles continúan a la baja, permitiendo repostar esta Navidad al coste más reducido de los últimos cuatro años.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos y tribunales

Cultura

Deportes

Andalucía

  1. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  2. Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
  3. El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
  4. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  5. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
  6. Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
  7. Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
  8. Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026

Los fallecidos en Córdoba el viernes 19 de diciembre

