La actualidad cordobesa se mueve hoy entre la creciente demanda de acceso a vivienda protegida, el impulso a un nuevo polo económico ligado a la Base Logística del Ejército y el alivio que llega al bolsillo de los conductores. Más de 8.000 personas esperan en la capital una vivienda de protección oficial, una demanda que no deja de crecer y que vuelve a poner el foco en las políticas públicas de vivienda. Al mismo tiempo, Córdoba da un paso clave para su desarrollo industrial con el inicio inminente de las obras de urbanización del parque empresarial de La Rinconada, imprescindible para el funcionamiento de la futura Base Logística. Y, en el día a día, los precios de los combustibles continúan a la baja, permitiendo repostar esta Navidad al coste más reducido de los últimos cuatro años.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos y tribunales

Cultura

Deportes

Andalucía