La actualidad del viernes 19 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El aumento de la demanda de VPO, la previsión del inicio de las obras del parque empresarial junto a la BLET y la bajada del precio de los combustibles marcan la agenda informativa en Córdoba
La actualidad cordobesa se mueve hoy entre la creciente demanda de acceso a vivienda protegida, el impulso a un nuevo polo económico ligado a la Base Logística del Ejército y el alivio que llega al bolsillo de los conductores. Más de 8.000 personas esperan en la capital una vivienda de protección oficial, una demanda que no deja de crecer y que vuelve a poner el foco en las políticas públicas de vivienda. Al mismo tiempo, Córdoba da un paso clave para su desarrollo industrial con el inicio inminente de las obras de urbanización del parque empresarial de La Rinconada, imprescindible para el funcionamiento de la futura Base Logística. Y, en el día a día, los precios de los combustibles continúan a la baja, permitiendo repostar esta Navidad al coste más reducido de los últimos cuatro años.
- Impulsan el desarrollo de una zona con más de 200 viviendas en Córdoba
- La Junta inicia la cobertura definitiva de los restos arqueológicos de la ronda Norte de Córdoba
- Córdoba impulsa un centro de alta seguridad para investigar enfermedades emergentes
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
Provincia
Sucesos y tribunales
Cultura
Deportes
Andalucía
