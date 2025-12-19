La actualidad del viernes 19 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de la demanda de VPO, la previsión del inicio de las obras del parque empresarial junto a la BLET y la bajada del precio de los combustibles marcan la agenda informativa en Córdoba
La actualidad cordobesa se mueve hoy entre la creciente demanda de acceso a vivienda protegida, el impulso a un nuevo polo económico ligado a la Base Logística del Ejército y el alivio que llega al bolsillo de los conductores. Más de 8.000 personas esperan en la capital una vivienda de protección oficial, una demanda que no deja de crecer y que vuelve a poner el foco en las políticas públicas de vivienda. Al mismo tiempo, Córdoba da un paso clave para su desarrollo industrial con el inicio inminente de las obras de urbanización del parque empresarial de La Rinconada, imprescindible para el funcionamiento de la futura Base Logística. Y, en el día a día, los precios de los combustibles continúan a la baja, permitiendo repostar esta Navidad al coste más reducido de los últimos cuatro años.
- El número de demandantes que esperan una VPO para comprar o alquilar sube en casi 1.000 personas en un año
- La urbanización del parque empresarial junto a la Base Logística empezará en el primer trimestre de 2026
- El precio de la gasolina en Córdoba marca su valor más bajo en Navidad en cuatro años
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
- Fiestas de Nochevieja en Córdoba: más de una docena de hoteles, bares y discotecas ofrecerán cotillones
- Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma: "Garantizamos que todas las farmacias accedan al medicamento en igualdad de condiciones"
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La Zambomba de Navidad de la AECC y la Diputación llena de alegría y esperanza a pacientes oncológicos
- Un bálsamo contra la soledad en Córdoba: "No me gusta molestar a mis hijos"
Provincia
- La Junta destina 16 millones de euros al tramo de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno
- Baena concede una prórroga de dos meses para los trabajos arqueológicos en Torreparedones
- Celia Valverde sucede a Santiago Cabello al frente de la Mancomunidad de Los Pedroches
Sucesos y tribunales
- Confirmada la expulsión de un ciudadano egipcio por captar a terroristas yihadistas en Córdoba
- En busca y captura un acusado de violar a su pareja en Córdoba al que piden 13 años de cárcel
Cultura
- El Centro de Arte Rafael Botí abre un diálogo entre pasado y presente de la pintura de Córdoba con 'Arde el día'
- Pérez Gellida y Gutiérrez Solís reflexionan sobre la novela negra en Cordoblack
Campo
España
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026