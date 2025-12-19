Mercado inmobiliario
Ya son más de 8.000: el número de personas que espera una VPO en Córdoba sube en casi un millar en un año
En el registro de demandantes de viviendas de protección oficial hay 3.916 personas inscritas para el régimen de compraventa y 4.150 para el de alquiler
En Córdoba capital hay más de 8.000 personas que esperan conseguir una vivienda de protección oficial (VPO), bien para comprarla o bien para alquilarla. Según los datos que han recibido los miembros del consejo de administración de Vimcorsa, actualizados a 12 de diciembre de este mismo año, hay en el registro de demandantes 3.916 personas inscritas para el régimen de compraventa y 4.150 para el de alquiler, lo que suma un total de 8.066 (aunque algunas personas pueden haberse registrado en ambas modalidades). Además, hay 370 solicitudes relacionadas en exclusiva con el régimen de alquiler con opción a compra.
Este dato supone que en poco más de un año, comparando con los datos publicados por este periódico en octubre de 2024, el número de demandantes que esperan una VPO en la ciudad ha subido en casi 1.000 personas, teniendo en cuenta que en ese periodo el dato era de más de 7.000.
Este registro, cabe recordar, funciona no solo para las viviendas ofertadas por Vimcorsa, sino para todo inmueble de protección oficial. Aunque Vimcorsa gestiona el registro, en realidad responde a todas las solicitudes de VPO, ya sean de iniciativa pública (Ayuntamiento o Junta de Andalucía) como de iniciativa privada
Diferencias entre compraventa y alquiler
Aunque en los datos actualizados es mayor el número de demandantes de VPO en alquiler, han sido los relacionados con el régimen de compraventa los que más han subido en el periodo analizado. En este caso, mientras la lista de quien quiere alquilar un piso de protección oficial sube en 236 personas (un 6%), la de compraventa lo hace en 723 personas (casi un 23%). De media, el registro ha aumentado en cantidad de demandantes de VPO cerca de un 14%.
Mayores de 65 años
También es significativa la subida en el apartado de personas mayores de 65 años que quieren un piso de VPO en régimen de alquiler. Ahora mismo hay 928 mayores esperando, cuando hace un año había 608, lo que supone una subida de casi un 53%. De estos demandantes, la mayoría, 586 quieren un piso de un dormitorio, mientras que 157 piden un piso de dos habitaciones.
Menores de 35 años
En cuanto a los menores de 35 años, hay 2.144 inscritos en el registro para régimen de compraventa, por 1.180 que esperan un alquiler (93 para pisos de un dormitorio y 363 para pisos de dos).
Datos de la Junta
El dato de demandantes de VPO que maneja Vimcorsa es algo superior al que publica de forma mensual la Junta de Andalucía y, que en este caso, está actualizado hasta noviembre de este año. Según el registro de demandantes del Gobierno andaluz, en Córdoba capital hay 7.119 solicitudes activas. En cuanto al dato de la provincia, el número de demandantes activos es de 8.077.
