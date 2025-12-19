El profesor de la UCO Salvador López investigará los rasgos, diferencias e impacto social del habla andaluza

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia Del Pozo, y Alejando Rojas-Marcos, presidente de la Fundación Rojas-Marcos, han presidido este viernes la constitución del grupo de trabajo para el estudio del habla andaluza en sus distintas modalidades en una reunión que se ha desarrollado en la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en Sevilla. El grupo, coordinado por la profesora de Filología de la Universidad de Cádiz Teresa Bastardín Candón, está integrado por expertos procedentes de todas las universidades públicas andaluzas, entre los que se encuentra el cordobés Salvador López Quero. Su objetivo es abordar la caracterización real del habla andaluza, sus rasgos específicos y consideración social, así como su devenir histórico.

Al acto han asistido también la viceconsejera Macarena O'Neill, junto a otros responsables de la Consejería de Cultura y Deporte, así como diversos miembros de la Fundación Alejandro Rojas-Marcos, en calidad de integrantes de la comisión de seguimiento del protocolo para la protección y fomento del habla andaluza en todas sus modalidades, firmado entre la Junta de Andalucía y la citada entidad en diciembre de 2024, tal como ha recordado la Junta.

Durante su intervención, Patricia del Pozo ha defendido la diversidad lingüística de la comunidad como "elemento vertebral de la identidad de los andaluces", que constituye "un patrimonio de gran interés cultural y social de todos nosotros", y como tal "requiere de su preservación, cuidado, impulso e investigación". Del Pozo ha hecho referencia también "a la larga tradición histórica, amplia aceptación y uso del habla andaluza en los distintos territorios de la comunidad".

Foto de familia de autoridades e investigadores, con Salvador López Quero a la izquierda. / CÓRDOBA

En este sentido, la consejera de Cultura ha recordado que "hasta el 86% de las andaluzas, es decir casi nueve de cada diez, se sienten identificados o muy identificados con el habla andaluza, según se desprende de los datos de la última encuesta sobre la identidad andaluza realizada por la Fundación Centra en 2025. Un porcentaje que es idéntico a quienes responden sentirse muy orgullosos o bastante orgullosos de ser andaluces, poniendo de manifiesto el vaso comunicante que existe entre nuestra identidad y nuestra habla".

Asimismo, Del Pozo ha asegurado que esta iniciativa se enmarca en los objetivos de la Consejería de Cultura para "dar respuesta a las necesidades, intereses y retos de la sociedad andaluza contemporánea". "Conscientes de los importantes cambios observados en la percepción colectiva de nuestra modalidad lingüística y, sobre todo, del interés que su conocimiento despierta entre sus hablantes, hemos puesto en marcha los mecanismos necesarios que aseguren su mejor entendimiento".

Por su parte, Alejandro Rojas-Marcos, presidente de la fundación que lleva su nombre, ha agradecido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haber sido capaz de "resucitar una unanimidad parlamentaria del año 88 en el que se aprobó una proposición no de ley impulsada por el Partido Andalucista para la defensa del habla andaluza que después otros gobiernos no quisieron desarrollar".

Asimismo, ha asegurado que esta iniciativa está dirigida principalmente a "los medios de comunicación y centros de enseñanza", y ha felicitado a los integrantes del grupo de estudio por el "excelente nivel de las aportaciones realizadas". La profesora de Filología de la Universidad de Cádiz Teresa Bastardín Candón, coordinadora del grupo de trabajo, ha resaltado la "importancia de este día para el habla andaluza", al tiempo que ha manifestado su agradecimiento a los representantes de las instituciones que han impulsado esta iniciativa, así como "al extraordinario equipo de investigadores comprometidos con el deber de poner su conocimiento al servicio de la sociedad, aunando una amplia perspectiva histórica con los avances que aportan los actuales estudios sociolingüísticos".

El equipo de trabajo que se ha formalizado está coordinado por la profesora de Filología de la Universidad de Cádiz Teresa Bastardín Candón y forma parte de las actuaciones del protocolo para la puesta en valor del habla andaluza rubricado en 2024. Está integrado por dieciséis investigadores: Raúl Díaz Rosales, de la Universidad de Huelva; Águeda Moreno Moreno y Marta Torres Martínez, de la Universidad de Jaén; Eva Bravo García y Juan Manuel García Platero, de la Universidad de Sevilla; Mercedes de la Torre, de la Universidad Pablo de Olavide; Elisabeth Fernández Martín, de la Universidad de Almería; Luis Escoriza Morera, Margarita Fernández González, Estela Pérez Silva, de la Universidad de Cádiz; Francisco Carriscondo Esquivel, de la Universidad de Málaga; Salvador López Quero, de la Universidad de Córdoba, y Miguel Calderón Campos, Mª Teresa García Godoy, Alfredo Herrero de Haro y María Heredia Mantis, de la Universidad de Granada.