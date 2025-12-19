El precio de la gasolina en Córdoba marca su valor más bajo en Navidad en cuatro años

El precio de los combustibles mantiene en Córdoba la tendencia a la baja registrada durante gran parte de este año y permite a los conductores llenar el depósito al coste más reducido de los últimos cuatro años.

Según los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, el precio medio del litro de gasolina se sitúa actualmente en 1,46 euros, frente a los 1,66 euros de media registrados en estas mismas fechas del año pasado. Esto supone que repostar esta Navidad es un 12,3% más barato que en 2024 y confirma que los precios se encuentran en niveles similares a los de 2021, antes del fuerte repunte provocado por la crisis energética.

Las gasolineras más baratas

Este abaratamiento mantiene la línea iniciada en abril de 2023, cuando el precio de la gasolina alcanzó los 1,703 euros por litro, y se ha acentuado especialmente en las dos últimas semanas. En este periodo, la gasolina se ha abaratado un 0,54%, mientras que el diésel lo ha hecho en más del doble, con un descenso del 1,11%, según la misma fuente.

Una mujer repostando en una gasolinera de Córdoba. / CHENCHO MARTÍNEZ

En la capital cordobesa, el combustible más barato puede encontrarse en algunas estaciones de servicio de bajo coste por 1,25 euros el litro, mientras que el más caro ronda los 1,56 euros, todavía unos diez céntimos por debajo de la media del pasado ejercicio. En el caso del gasóleo, la evolución es muy similar: el precio medio se sitúa en 1,40 euros por litro, apenas un céntimo menos que hace un año. El diésel más económico se vende en torno a 1,19 euros, mientras que el más caro alcanza también los 1,56.

En el conjunto de la provincia, los precios son ligeramente más elevados. La gasolina más barata se sitúa en 1,275 euros el litro, frente a un máximo de 1,608 euros. En cuanto al gasóleo, el precio más bajo es de 1,199 euros, mientras que el más alto alcanza los 1,559 euros.

Diez euros de ahorro

Con estos niveles, llenar el depósito de un turismo medio de 55 litros tiene ahora un coste aproximado de 80,3 euros, frente a los 91,3 euros de las pasadas Navidades. En la práctica, esto supone un ahorro cercano a 11 euros por repostaje, un alivio notable para muchas familias en unas fechas marcadas por los desplazamientos y el incremento del gasto.

Un surtidor con varios tipos de gasolina y gasóil en una estación de servicio. / CÓRDOBA

La comparación con meses anteriores refuerza esta tendencia descendente. A comienzos de la primavera, el litro de gasolina se situaba en torno a 1,51 euros, por lo que en apenas medio año el precio ha bajado unos cinco céntimos. En el caso del gasóleo, el descenso es similar: desde los 1,44 euros registrados a finales de junio, el precio ha caído alrededor de cuatro céntimos.

Todo ello consolida este final de año 2025 como uno de los más favorables para repostar desde 2021, alejando, al menos por ahora, los máximos históricos alcanzados en el verano de 2022, cuando el litro de gasolina sin plomo 95 llegó a costar de media 2,141 euros.

Además, con estos valores, el precio de la gasolina sin plomo 95 en España se mantiene por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,611 euros por litro, y de la eurozona, donde el precio medio alcanza los 1,661 euros.