Construcción
Piden licencia para construir un residencial con 70 viviendas en Huerta de Santa Isabel
Urbanismo otorgará permiso para demoler una parte de la antigua casa de los Guzmanes, donde va un hotel de cinco estrellas
La comisión de licencias que la Gerencia de Urbanismo celebra la semana que viene tiene previsto dar permiso de obra para construir un residencial con 70 viviendas en Huerta de Santa Isabel Este. La promoción, impulsada por Solpriga, constará también de 76 plazas de aparcamiento y 80 para bicis, 52 trasteros, zonas comunes y una piscina.
En la misma comisión se dará licencia para una demolición a ejecutar dentro del proyecto de hotel de cinco estrellas que se construirá en la antigua casa de los Guzmanes. La parte a demoler, explican a este periódico fuentes conocedoras del proyecto, no está protegida y da a la calle Manchado.
Ascensores y conversión de locales a viviendas
Como es habitual, la comisión de licencia dará varios permisos para instalación de ascensores. En este caso, van tres licencias para instalar ascensores en bloques situados en los barrios de Parque Azahara, Ciudad Jardín y en El Naranjo.
Van también hasta seis permisos para convertir locales comerciales en viviendas, en este caso, ubicados en Ciudad Jardín, Edisol, en el centro comercial, Vallellano y Fátima.
Además, también se concederá calificación ambiental (paso previo a la licencia) para hacer un bloque de cuatro apartamentos turísticos en Virgen de la Salud.
