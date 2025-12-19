Piden 71 años de cárcel para los tres acusados de asesinar de una paliza a un vecino de Sagunto

Los tres acusados de asesinar, presuntamente, a un vecino del barrio de Sagunto de Córdoba propinándole una paliza mortal se enfrentan a penas que suman 71 años de cárcel. Esta es la solicitud realizada por la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, donde sostiene que dos hombres fueron los autores del asesinato, ocurrido en abril de 2024, y una mujer, que se hallaba en avanzado estado de gestación entonces y era pareja de uno de ellos, habría sido cómplice.

La acusación pública les atribuye, además, dos delitos de robo con fuerza y con violencia. Según trascendió en aquel momento, la víctima tenía 50 años de edad y se hallaba en su vivienda, ubicada en la calle Reina Mercedes, con los procesados cuando ocurrieron los hechos. Los vecinos habrían alertado a la familia al observar que estos individuos abandonaban la vivienda, al día siguiente.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Fiscal, los encartados y el perjudicado se conocieron y entablaron una relación de "cierta confianza". Una vez en el domicilio de la víctima, durante una noche y por motivos que no han podido ser esclarecidos, le llevaron a un dormitorio de pequeñas dimensiones junto al salón.

Portal de la vivienda donde un vecino de Sagunto fue presuntamente asesinado. / Manuel Murillo

"Le taparon la nariz y la boca"

Allí lo arrojaron sobre un colchón que se encontraba en el suelo. Tumbado y sin esperar el ataque, con los dos acusados de pie, mermada su posibilidad de defensa y sin poder huir debido a la estrechez de la habitación, ambos acusados, "con ánimo de acabar con su vida o asumiendo seriamente esa posibilidad, comenzaron a golpearle con puñetazos y patadas en el cuerpo, y en el rostro".

Uno de los encartados, empleando un travesaño de hierro que se encontraba en la habitación, le golpeó "repetidamente" en la cabeza y en el cuerpo. Después, entre ambos acusados le taparon la nariz y la boca para que no gritara, y le anudaron en el cuello un cinturón de albornoz, apretándolo con fuerza, perdiendo la víctima la vida.

El cadáver presentaba numerosas contusiones y fracturas. Sostiene el Ministerio Público que "durante el tiempo que duró la agresión, los tres acusados, a fin de impedir que los vecinos oyeran los golpes y los gritos, y pudieran auxiliarle, pusieron música a un volumen muy elevado y hablaron a voces entre ellos".

Cuando los vecinos, alertados, llamaron a la puerta, dos de los encartados hablaron con ellos y bajaron momentáneamente el volumen, "con intención de aparentar una situación de normalidad". Durante la agresión, la acusada no hizo nada por impedirla, auxiliar a la víctima o pedir ayuda.

Los tres procesados permanecieron en el domicilio hasta pasadas las 9.00 horas de la mañana. Cuando se aseguraron de que no iban a ser vistos, lo abandonaron llevándose consigo dos cadenas doradas.

Un total de 71 años de cárcel

Así las cosas, el Fiscal solicita 20 años de prisión para cada uno de los dos hombres por el asesinato, y 10 años de prisión para la mujer por este mismo delito. También reclama que se le impongan, a cada uno, cuatro años de cárcel por un robo con violencia en casa habitada, y otros tres años de privación de libertad por un robo con fuerza. Además, reclama una responsabilidad civil de alrededor de 170.000 euros.