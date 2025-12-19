Ojo seco, una patología frecuente que puede afectar seriamente a la calidad de vida

El ojo seco es una de las patologías oftalmológicas más frecuentes en la consulta diaria. Según explica la oftalmóloga Marta Villalba, se produce "cuando el ojo no genera suficientes lágrimas o cuando estas son de mala calidad", un hecho que "impide una correcta lubricación de la superficie ocular".

Este déficit lagrimal provoca que el ojo quede más expuesto y vulnerable, dando lugar a síntomas que, aunque a veces comienzan de forma leve, pueden intensificarse con el tiempo.

Síntomas

Los primeros signos suelen ser muy reconocibles para los pacientes, sensación de arenilla, cuerpo extraño en el ojo, escozor o picor. En fases más avanzadas, el ojo seco puede provocar ojo rojo persistente e incluso visión borrosa, una de las manifestaciones que más preocupa y limita al paciente.

La oftalmóloga, de la Unidad de Segmento Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital Arruzafa, subraya que "no se trata solo de una incomodidad puntual", en alusión a que algunos de los casos más sintomáticos de esta patología "puede interferir de forma directa en la vida cotidiana, dificultando actividades como leer, trabajar frente a pantallas o conducir".

"Cuando el ojo seco no se controla adecuadamente, su repercusión va más allá del malestar ocular", explica. Puede afectar al rendimiento laboral, al descanso y al bienestar general. Hay pacientes que ven reducida su capacidad para realizar tareas habituales, circunstancia que puede generar frustración y empeora su calidad de vida. Por este motivo, el abordaje precoz y personalizado resulta clave.

Tratamiento

El tratamiento del ojo seco se adapta a la intensidad de los síntomas y a las características de cada paciente. Según apunta la oftalmóloga, el primer escalón terapéutico suele incluir la lubricación ocular mediante lágrimas artificiales, una higiene palpebral adecuada o cuidados ambientales, como evitar escenarios secos o exposición prolongada a pantallas.

Cuando el ojo seco es más sintomático o persistente, se recurre a tratamientos más avanzados del tipo terapias antiinflamatorias, pomadas específicas o una hidratación ocular más intensa. En aquellos casos en los que no se consigue una mejoría suficiente, existen opciones tecnológicas como los tratamientos con luz pulsada, especialmente indicados en determinados tipos de ojo seco.

El ojo seco no se manifiesta igual durante todo el año. Las altas temperaturas, el frío, el viento o los cambios estacionales pueden agravar notablemente los síntomas. "Muchos pacientes notan un empeoramiento en verano o en invierno, cuando las condiciones ambientales son más extremas", refiere Villalba.

Aunque el ojo seco es una patología crónica, la oftalmóloga asegura que "en la gran mayoría de los pacientes se consigue un buen control de los síntomas" y que existen múltiples tratamientos y opciones terapéuticas, pese a que no todos los pacientes requieran el mismo abordaje.