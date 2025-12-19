Urbanismo
Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
La cadena de supermercados, la primera empresa en pedir los permisos para instalarse en el nuevo barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará la semana que viene la admisión a trámite de la propuesta de la primera empresa comercial que ha pedido los permisos necesarios para instalarse en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste. En la zona, ahora en proceso de urbanización y donde se construirán cerca de 4.000 viviendas, se construirá un gran supermercado que proporcionará a sus futuros habitantes productos de primera necesidad relacionados con la alimentación, higiene personal, limpieza del hogar y cuidado de mascotas.
En este caso, ha sido el gigante de la alimentación Mercadona el que ha iniciado los trámites para quedarse con una parcela de casi 9.500 metros cuadrados donde construirá un gran supermercado con aparcamiento.
Así será el Mercadona de Huerta de Santa Isabel Oeste
El edificio que prevé construir la empresa valenciana en Huerta de Santa Isabel Oeste tendrá dos plantas: la baja, a nivel de calle, donde irá la sala de ventas y el aparcamiento, y una planta en altura que se destinará a maquinaria de frío industrial y aire acondicionado.
En la parte de la parcela que pegará a las viviendas se dejará una separación de seis metros con los residenciales y además se pondrá una pantalla de vegetación con arbolado. En el resto de medianeras, que no darán a viviendas, la separación de cinco metros.
La mayor parte de la parcela que no esté ocupada por el edificio del supermercado se destinará a aparcamientos (de uso exclusivo para clientes y tanto como cubiertos con marquesinas como descubiertos). Además, habrá algunas zonas verdes con arbolado, con lo que Mercadona busca, según su propuesta, dotar a la parcela “de un carácter más amigable con su entorno inmediato”.
Los aparcamientos
Como explica la empresa, para este tipo de supermercado tiene gran importancia la generación de espacios de aparcamientos cómodos para los clientes del mismo, que tengan una accesibilidad segura e intuitiva, que sea fácil llegar y salir y, una vez dentro del mismo, que sea cómodo en lo que se refiere a la circulación interior y estacionamiento.
Para ello, en toda la planta baja se desarrolla el aparcamiento, planteando dos accesos y dos salidas de vehículos y tres accesos peatonales. El número de plazas será de 240, repartidas en 98 bajo forjado del edificio, 61 cubiertas con marquesinas y 81 descubiertas.
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026