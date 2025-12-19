Ayuntamiento
Mayo Festivo: El 7 de enero se abrirá el plazo para las solicitudes al Concurso de Cruces de 2026
Se concederán tres premios por categoría y un accésit de participación de 700 euros a las 45 mejor calificadas por el jurado
El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado la aprobación de las bases del Concurso Municipal de Cruces 2026, en el que podrán participar todas aquellas asociaciones, entidades y colectivos interesados. Como es habitual, la convocatoria distingue tres modalidades en el concurso, las cruces del casco histórico, las cruces de zonas modernas (todas las que no están en el casco histórico) y las cruces en recintos cerrados (las que se instalan en espacios que no son vía pública). El concurso tendrá lugar del 29 de abril al 3 de mayo. El plazo para la presentación de solicitudes será entre los días 7 de enero y 3 de febrero de 2026 (ambos inclusive).
El objeto del concurso es "la ornamentación de una cruz mediante plantas florales y elementos naturales o de carácter tradicional, elaboradas y gestionadas por colectivos y entidades ciudadanas, así como su integración con el entorno y su propuesta de convivencia vecinal".
La cuantía total máxima a distribuir por parte del Ayuntamiento en premios y accésit será de 46.620 euros. La convocatoria prevé un accésit de participación para los colectivos, hasta un máximo de 45, seleccionada por puntuación por el jurado, por una cuantía de 700 euros. Solo recibirán dicho accésit las 45 mejor calificadas por el jurado, siempre que tengan de media un mínimo de 10 puntos.
Tres premios por categoría
En cuanto a los premios, tres por categoría, el jurado elegirá a las mejores del casco histórico, zonas modernas y recintos cerrados. El primer premio está dotado con 2.000 euros, el segundo con 1.260 euros y el tercero con 980 euros. Los premios por participación y los premios a las mejores crucen son acumulables. Además, el jurado podrá conceder tres premios adicionales, dos de 300 euros y uno de 200 euros.
Los premios podrán quedar desiertos a criterio del jurado, si considera que las cruces presentadas a concurso no alcanzan los niveles de calidad exigidos para la obtención de premio.
