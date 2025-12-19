La Junta inicia la cobertura definitiva de los restos arqueológicos de la ronda Norte de Córdoba

La Junta de Andalucía ha iniciado ya los trabajos para la cubrición definitiva de los restos arqueológicos hallados en el entorno de la avenida de Arruzafilla durante los trabajos previos a la obra de la ronda Norte. A finales de octubre, se ejecutó una cobertura provisional con geotextil, ante la exposición evidente del hallazgo de la única basílica cristiana y monasterio dúplice conservado en la Córdoba de época omeya.

Lo que se está haciendo ahora, según confirman fuentes de la Junta a este periódico, es "parte de los trabajos de cubrición definitiva, una vez que se han acabado los de restauración". Lo que explicó el Gobierno autonómico en su día sobre dichas labores para cubrir los restos es que se haría "por estancias mediante geotextil y arena".

Operarios echan arena sobre el geotextil que se colocó a finales de octubre. / CÓRDOBA

La protección de los restos, en la Fiscalía

A mediados de este mes de diciembre, la Fiscalía provincial inició una investigación sobre la protección de estos restos después de recibir una denuncia presentada por los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba. En una resolución del pasado 24 de noviembre, el Ministerio Fiscal había informado del inicio de diligencias de investigación para esclarecer lo ocurrido.

La Junta, por su parte, defendió el trabajo realizado, asegurando que no había existido "inacción" a la hora de gestionar y proteger los hallazgos y añadiendo que se había actuado "de manera inmediata". Tras poner el geotextil a finales de octubre, un periodo de intensas lluvias, se formalizó un contrato para la cubrición defintiiva que incluía desbroce, limpieza, engasado, fijación de fragmentos de revestimientos, tratamientos preventivos, consolidación de morteros y la citada cobertura por estancias mediante geotextil y arena.