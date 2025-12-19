Impulsan el desarrollo de una zona con más de 200 viviendas en Chinales

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará la semana que viene la admisión a trámite del Plan de Reforma Interior Chinales 1C (PRI Chinales 1C), promovido por la entidad Jamsa. Se trata de una zona ubicada en la parte este del polígono industrial de Chinales, muy cerca del parque de la Asomadilla y localizado entre la confluencia de la calle Sor Ángela de la Cruz y Acera Fuente de la Salud. La mayor parte de la parcela, de casi 20.000 metros cuadrados, tendrá uso residencial, aunque ahora mismo está ocupada por varias empresas, con capacidad para un máximo de 237 viviendas, incluidas VPO.

Según el plan de reforma, redactado por los arquitectos Rafael Castelló y Soledad García, el objetivo del proyecto es la ordenación urbanística de la zona. Ya en el año 2006 se llegó a tramitar otro plan de reforma interior que se aprobó de forma inicial en 2007, aunque no llegó a ser definitivo. Ahora, se reinicia el proceso, por lo que habrá que esperar para verlo completamente desarrollado.

Un sector en un entorno industrial

En el documento se detalla que este sector, tradicionalmente, ha estado dentro de un entorno «eminentemente industrial», en el polígono de Chinales. De hecho, continúa el texto, las edificaciones preexistentes que tiene el sector están destinadas mayoritariamente a uso industrial, aunque con el tiempo se han ido tercializándose los usos. Esto es debido a que la zona del polígono donde se ubica, en el este, tiene una mayor centralidad en relación a la ciudad, por lo que va adquiriendo atractivo tanto a nivel terciario como residencial. Ya el PGOU recogía una serie de sectores de suelo urbano no consolidado con clara vocación de convertirse en suelos de extensión residencial, como ocurre con el que va la semana que viene al consejo rector.

Polígono industrial de Chinales, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Lo que se busca con este paso, por lo tanto, es renovar la trama urbana de estos terrenos, sustituyendo los asentamientos industriales por otros de uso residencial (viviendas). Además, se actuará sobre el viario existente y se crearán también partes nuevas.

Desarrollo residencial

Con respecto a las viviendas, quitando los metros de viario y los de espacios libres resultan dos parcelas para uso residencial plurifamiliar que ocupan en total 13.349,1 metros cuadrados. La manzana 1, la más pequeña, se destinará a VPO, mientras que la 2, de mucha más entidad, será para vivienda libre. Según las estimaciones, el número máximo de viviendas que podrán ir en la zona serán 237 (algo menos de 200 libres y algo menos de 50 de protección oficial).

Más actuaciones

El desarrollo del sector incluirá actuaciones complementarias, como el ensanchamiento de la calle Sor Ángela de la Cruz creando una banda de aparcamientos (en todo el plan se crearán 138 plazas), la conexión de toda la zona de actuación con la trama viaria de su alrededor, así como la creación de su viario interior y el impulso de varios espacios libres públicos.