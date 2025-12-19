Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 19 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Concierto
Música con la Orquesta de Córdoba
Tiempo de paz, concierto a cargo de la Orquesta de Córdoba con Ángel Luis Sánchez, oboe e Isabel Rubio, directora. Se interpretarán obras de Otto Nicolai, Richard Strauss y Piotr Ilich Tchaikovsky.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.00 horas.
Navidad en la Puerta del Puente
Actuación de la Banda de la Estrella y Los Segaores
La Estrella lo hará, a las 18.00 y la zambomba Los Segaores, a las 20.00, tras su actuación harán un pasacalles, a las 20.30 horas.
CÓRDOBA. Puerta del Puente.
18.00, 20.00 y 20.30 horas.
Niños
Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’
Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Alcolea (17.30) y Norte (18.00), a cargo de Ángela Muñoz y Rafa Blanes, respectivamente. La asistencia es libre.
CÓRDOBA. Bibliotecas Alcolea y Norte.
Varias.
17.30 y 18.00 horas.
Música
Concierto de Los Banis
La Sala M100 acoge el concierto de Los Banis. Entradas: 30 euros.
CÓRDOBA. Sala M100.
Avda. de Chinales.
Apertura de puertas a las 23.00 horas.
Navidad en el Museo
Visita temática ‘Ecos de Navidad en el Museo’
Recorridos temáticos por las obras del Museo de Bellas Artes que guardan relación con escenas y representaciones previas al nacimiento de Jesús. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
11.00 horas.
Presentación libros
‘La estrategia del impostor’ y ‘El club de los primogénitos’
La Biblioteca Antonio Gala acogerá la presentación de los libros La estrategia del impostor y El club de los primogénitos. Intervendrán los autores Salvador Gutiérrez Solís y Juan Ramón Biedma.
CÓRDOBA. Biblioteca Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
20.00 horas.
Música
Flying Cumbia en concierto
Concierto en directo de Flying Cumbia con Porfirio Delgado, voz y guitarra, Changuito Ponce, guitarra y coros, Lucho Prado, percusión, Berrinche López, batería y coros y Otolongo López, bajo.
CÓRDOBA. Ambigú de La Axerquía.
Menéndez Pidal.
Apertura de puertas a las 21.30 horas.
Navidad
Carteros reales
Habrá merienda infantil, animación a cargo de Uno Teatro y la entrega de premios del concurso de Christmas. Entrada libre hasta completar el aforo.
VILLARRUBIA. Biblioteca de Villarrubia.
Plaza de la Aljarilla, 15.
18.00 horas.
