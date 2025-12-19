Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 19 de diciembre de 2025

Concierto

Música con la Orquesta de Córdoba

Tiempo de paz, concierto a cargo de la Orquesta de Córdoba con Ángel Luis Sánchez, oboe e Isabel Rubio, directora. Se interpretarán obras de Otto Nicolai, Richard Strauss y Piotr Ilich Tchaikovsky.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 20.00 horas.

Navidad en la Puerta del Puente

Actuación de la Banda de la Estrella y Los Segaores

La Estrella lo hará, a las 18.00 y la zambomba Los Segaores, a las 20.00, tras su actuación harán un pasacalles, a las 20.30 horas.

CÓRDOBA. Puerta del Puente. 18.00, 20.00 y 20.30 horas.

Niños

Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Alcolea (17.30) y Norte (18.00), a cargo de Ángela Muñoz y Rafa Blanes, respectivamente. La asistencia es libre.

CÓRDOBA. Bibliotecas Alcolea y Norte. Varias. 17.30 y 18.00 horas.

Música

Concierto de Los Banis

La Sala M100 acoge el concierto de Los Banis. Entradas: 30 euros.

CÓRDOBA. Sala M100. Avda. de Chinales. Apertura de puertas a las 23.00 horas.

Navidad en el Museo

Visita temática ‘Ecos de Navidad en el Museo’

Recorridos temáticos por las obras del Museo de Bellas Artes que guardan relación con escenas y representaciones previas al nacimiento de Jesús. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro, 1. 11.00 horas.

Presentación libros

‘La estrategia del impostor’ y ‘El club de los primogénitos’

La Biblioteca Antonio Gala acogerá la presentación de los libros La estrategia del impostor y El club de los primogénitos. Intervendrán los autores Salvador Gutiérrez Solís y Juan Ramón Biedma.

CÓRDOBA. Biblioteca Antonio Gala. Ronda del Marrubial, s/n. 20.00 horas.

Música

Flying Cumbia en concierto

Concierto en directo de Flying Cumbia con Porfirio Delgado, voz y guitarra, Changuito Ponce, guitarra y coros, Lucho Prado, percusión, Berrinche López, batería y coros y Otolongo López, bajo.

CÓRDOBA. Ambigú de La Axerquía. Menéndez Pidal. Apertura de puertas a las 21.30 horas.

Navidad

Carteros reales

Habrá merienda infantil, animación a cargo de Uno Teatro y la entrega de premios del concurso de Christmas. Entrada libre hasta completar el aforo.