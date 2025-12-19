El hotel que se construirá en el castillo de la Albaida vuelve a pasar por Urbanismo

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar la semana que viene, de forma inicial, Plan Especial SNU Albaida 1, impulsado por Promociones Zahira y cuyo objetivo básico es el de abrir un hotel en el castillo de la Albaida. Los trámites llevan ya más de 15 años iniciados, es más, el año pasado esta aprobación inicial ya pasó por Urbanismo. Sin embargo, vuelve a hacerlo de nuevo al haberse detectado que la documentación aprobada no estaba completa. Una vez pase por consejo rector, deberá volver a someterse el acuerdo a información pública y deberán solicitarse todos los informes necesarios.

El proyecto

El proyecto de hotel en el castillo de la Albaida está impulsado por promociones Zahira con la idea de hacer un establecimiento cuatro estrellas que funcione en paralelo al servicio de hostelería del espacio, dedicado principalmente a la celebración de eventos, como bodas.

La idea es que el actual edificio sea el núcleo de servicios comunes del futuro hotel, posibilitando además los servicios complementarios necesarios que requiera una instalación de esa categoría. Así, la idea de los promotores es que se pueda desarrollar una nueva edificación que albergue exclusivamente el uso puramente residencial del hotel que tendría una capacidad mínima para 80 habitaciones y reformar el edificio existente.

Entrada al espacio de hostelería y eventos del Castillo de la Albaida. / MANUEL MURILLO

El plan especial que se aprueba limita las condiciones de implantación en lo relativo a volúmenes y ocupación del futuro inmueble con el objeto de no producir un impacto negativo sobre el entorno, de modo que no podrá superar las dos plantas.

El plan especial indica que se pretende actuar sobre una superficie de 33.441,80 metros cuadrados y que la ocupación máxima de la nueva edificación será de 2.600 metros cuadrados, con una altura de dos plantas (la baja y una más).