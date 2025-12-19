Hitachi y UGT acuerdan dejar sin efecto las sanciones impuestas a trabajadores

UGT e Hitachi Energy han alcanzado este viernes un acuerdo para dejar sin efecto las sanciones impuestas a trabajadores después del encierro realizado en la fábrica de Córdoba, en el marco de la movilización para la negociación del nuevo convenio colectivo.

Un total de 76 profesionales fueron expedientados a finales de noviembre por participar en esta actividad, que tuvo lugar hace justo un mes, pero el acuerdo adoptado hoy beneficia solo a los afiliados de UGT (en su caso, desde este viernes) y a aquellos trabajadores que suscriban el acuerdo de forma individual, desde el día en que lo firmen.

Las sanciones disciplinarias tienen diferente alcance, pero llegan hasta los 120 días de suspensión de empleo y sueldo. Según ha podido conocer este periódico, el acuerdo ya fue planteado en una reunión de mediación mantenida la semana pasada, pero CCOO, que es mayoritario en la empresa, lo habría rechazado.

Sanciones "arbitrarias"

En los últimos días, trabajadores de Hitachi han criticado que las sanciones se han ejecutado "de forma arbitraria, según los intereses de producción de la fábrica", haciendo referencia a la distinta intensidad de las medidas impuestas a los compañeros afectados.

UGT ha informado este viernes del acuerdo, suscrito por los representantes de esta organización en el comité de empresa de Hitachi y por los responsables de la Federación de Industria (FICA) del sindicato, explicando que "entre los aspectos más relevantes, destaca la retirada de las sanciones disciplinarias impuestas, vinculada a la adhesión voluntaria al mismo, así como el compromiso de ambas partes de mantener canales de negociación pacíficos, estables y permanentes como instrumento fundamental para la resolución de cualquier discrepancia futura".

Como se indica, el conflicto laboral de Hitachi ha sido motivado por la falta de acuerdo entre los trabajadores (la plantilla está integrada por alrededor de 450 personas) y la dirección para renovar el convenio colectivo. En estos momentos, el convenio ha sido prorrogado hasta diciembre de 2026, aunque Hitachi se mantiene abierta al diálogo.