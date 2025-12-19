Turismo
Ya hay fecha oficial para la inauguración del Centro de Recepción de la Mezquita
Este nuevo espacio contará con habrá taquillas centralizadas para la compra de entradas, aseos, área de descanso, tienda de recuerdos y un punto de información más completo
Europa Press
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y el Cabildo Catedral ya le han puesto fecha a la apertura oficial del nuevo Centro de Información y Recepción 'Patio de San Eulogio' de la Mezquita-Catedral, que tendrá lugar dentro de exactamente un mes, el 19 de enero del próximo año 2026.
Así y según la información que ha hecho llegar la institución capitular a Europa Press, ese día se pondrá en marcha este nuevo centro, que ha sido diseñado como "un espacio moderno y funcional", que "está destinado a mejorar la acogida e información de los visitantes que se acercan de la Mezquita-Catedral".
Desde el Cabildo han destacado que, "dotado de la más avanzada tecnología, permitirá ver los restos arqueológicos del antiguo palacio califal, contará con áreas museísticas, auditorio, salas de audiovisuales y un gran espacio dedicado a la historia de la conservación y restauración del monumento, entre otros recursos".
Su apertura, a juicio de la institución capitular, "convertirá este enclave en un importante espacio para el turismo en Córdoba, reforzando la proyección histórica, patrimonial y cultural de la ciudad", a través de su principal monumento, la Mezquita-Catedral, que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Al respecto del Centro de Información y Recepción de la Mezquita-Catedral, que se ubicará en el Palacio Episcopal, a pocos metros del monumento, el obispo ya ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que "la necesidad de un centro de recepción de visitantes es evidente, para mejorar la gestión del flujo turístico y, sobre todo, para enriquecer la experiencia de los miles de visitantes que llegan a nuestra ciudad".
A ello ha añadido que la apertura de "este nuevo espacio servirá para retirar elementos que enturbian la visión del Patio de los Naranjos", mejorar "la gestión de las colas" y evitar "la dispersión de servicios, concentrándolos en un espacio adecuado, justo al lado del monumento".
Según ha detallado, habrá "taquillas centralizadas para la compra de entradas, aseos, área de descanso, tienda de recuerdos y un punto de información más completo. Además, ofrecerá nuevos espacios expositivos con piezas arqueológicas, maquetas y proyecciones audiovisuales, que permitirán al visitante conocer la historia profunda del templo, ofreciendo una contextualización previa a la visita".
