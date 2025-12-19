Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 19 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 20 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Julián Grande Aguilera
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Josefa Fernández Rodríguez
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Gabriel Serván Benítez
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Ángela Gomar Gutiérrez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
