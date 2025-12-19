Los fallecidos en Córdoba el viernes 19 de diciembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 20 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Julián Grande Aguilera

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Josefa Fernández Rodríguez

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Gabriel Serván Benítez

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Ángela Gomar Gutiérrez

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.